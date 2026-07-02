Latorre sobre la imputación del DAO y la directora de la Guardia Civil: "Lo grave ya no es que estén siendo investigados, sino que al Gobierno le da igual"

Hoy es un día de graves noticias pero al menos nos queda la ilusión. España se juega el pase a octavos contra Austria en este Mundial en el que los grandes sufren y los aparentemente pequeños se permiten soñar hasta el pitido final. Hasta ahora es uno de los mundiales recientes más emocionantes. España se la juega y Onda Cero se lo va a contar.

El acuerdo entre PP y Vox para la investidura de Moreno en Andalucía

Sabíamos cómo terminaría todo. Nada más previsible. Es fácil convertirse en el contrapunto moderado cuando tienes mayoría absoluta. Si te faltan dos escaños, solo dos, ya te conviertes en uno más. Juanma Moreno va a ser investido presidente de Andalucía para un nuevo mandato después de haber asumido lo que ya asumieron Guardiola, Azcón o Mañueco. Un gobierno de coalición con Vox y en su programa, la prioridad nacional. Lo que es verdad es que nunca un presidente andaluz lo habrá sido con tanto apoyo parlamentario.

El juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO

El juez ha imputado a la directora general de la Guardia Civil y al Director Adjunto Operativo del cuerpo por posible obstrucción a la justicia. Repito, porque es tal la gravedad de todo que ya estamos anestesiados: El juez imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO en el caso de las cloacas de Ferraz. Pedraz les atribuye prevaricación y obstrucción a la Justicia.

Lo grave ya no es que estén siendo investigados sino que al Gobierno le da igual, porque el Gobierno ya está en modo desafío al Estado. El Fiscal General del Estado siguió siéndolo aún sentado en el banquillo de los acusados y no pasa nada porque sobre la directora general de la Guardia Civil pese la sospecha de que ha participado en las actividades de una cloaca destinada a dificultar investigaciones judiciales.

Mercedes González se reunió tres veces con Leire Díez y va a tener que explicar ante el juez por qué después adoptó medidas disciplinarias contra agentes que investigaban los escándalos del Gobierno.

Reacciones políticas del Gobierno que respaldan a Mercedes González

En una de esas declaraciones para la historia la portavoz del PSOE Montse Minguez asegura que la directora de la Guardia Civil ha sido imputada por tomar café. Que es como decir que Pujol fue investigado por ahorrador o que Ábalos fue condenado por ser un romántico. Apoyo sin fisuras a Mercedes González en un nuevo desafío a la Justicia que lesiona aún más la confianza de los ciudadanos en el Estado. José Ramón Arias, buenas tardes