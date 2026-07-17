Latorre expone el informe de la UCO sobre Cerdán y su propiedad de Servinabar: "Condición de corruptor y corrompido a la vez"

Sí que era dueño de Servinabar. La Guardia Civil considera en un nuevo informe que Santos Cerdan sí que era uno de los propietarios ocultos de esta compañía. Con lo que tendría la condición de corruptor y corrompido a la vez, porque participaba en las mesas de adjudicación de contratos a pesar de no tener ningún puesto oficial en la administración y era beneficiario de adjudicaciones públicas a pesar de que no figuraba en el organigrama de Servinabar.

Hoy se ha conocido el informe patrimonial de Santos Cerdán. La UCO cifra en más de 300.000 euros los beneficios que Cerdán y su familia obtuvieron de la trama entre 2015 y 2024.

Doña Francisca, su mujer, habría cobrado 1.300 euros mensuales de una empresa para la que no trabajaba. Lorgen Genética Proteómica. Esta empresa admitió que la mujer de Cerdán nunca trabajó en esta compañía y que, de hecho, ni la conocen ni han tenido “contacto con ella en ningún momento”. Parece que esta era una práctica demasiado habitual en estos años.

Pero es que además, en los años en que José Luis Ábalos, 2019, 2020 2021, se redujo drásticamente el manejo de la tarjeta bancaria de Cerdán. No sacaba el plástico ni para abanicarse con él. De manera que la UCO entiende que tendría una fuente de ingresos en efectivo no declarada porque entre otras cosas Doña Francisca arrasaba el Corte Ingles cuando ponía el pie allí.

Y luego está el piso de un millón de euros: Paqui, la mujer del político, llegó a visitar el inmueble, junto a la Gran Vía de Madrid, y a proyectar reformas por 350.000 euros.

Por todo este dispendio se quejaba Antxon Alonso, el otro dueño de Servinabar, que le decía a su mujer Karmele: «Ahora quieren un pisazo» y el hombre zanjaba «si es que no son nada discretos».

Así eran los Cerdán. Así era Santos, Supersantos Cerdán, a quien Pedro Sánchez encomendó la dirección del partido… la secretaria de Organización cuando defenestró a José Luis Ábalos. Lo que no hay negarle es el buen timo a la hora de elegir a su equipo directivo. A menos que todo esto no haya traicionado su confianza, que eso también puede ser.

Esto lo ha destapado la UCO. Nadie sabía que había un contrato por el que Santos Cerdán se hacía con el 45% de Servinabar. Nadie sabía que no gastaba el dinero de la tarjeta. Nadie sabía que la Paqui había ido a ver un piso de un millón y si hoy lo sabemos es gracias a un informe patrimonial de la UCO sobre Santos Cerdán.

Las palabras del director adjunto de la Guardia Civil

Hoy el director adjunto operativo de la Guardia Civil ha tenido que responder en la comisión de investigación del senado por las acusaciones de haber ordenado a la UCO ponerse de perfil en las investigaciones a los políticos. Él dice que le malinterpretaron y que eso que han asegurado ante el juez Santiago Pedraz los también generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo no es exactamente así. Ahora bien, cuando le preguntan a Manuel Llamas por la Unidad especializada de la Guardia Civil no se prodiga precisamente en elogios

Manuel Llamas está imputado en el caso de las cloacas y de hecho ayer declaraba ante el juez Pedraz. Pero no crean que la imputación le parece al DAO que es un motivo de dimisión. La imputación no es una condena, pero oigan, en algo afecta a la credibilidad de un cargo que tiene encomendada la persecución del delito el que esté siendo investigado por la posible comisión de delitos. De manera que lo más higiénico es apartarse, aclarar la situación y, si acaso, regresar. Pero el ejemplo de Álvaro García Ortiz ha sido muy aleccionador, así que el DAO no va a dimitir ni a aunque lo sienten en el banquillo de los acusados

Si tenía que aplazarse la declaración de Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil, era porque el interrogatorio de Llamas había durado más de lo previsto. Hoy sí ha declarado la directora general de la Guardia Civil ante el juez Pedraz que instruye el caso de Leire Díez y las cloacas del PSOE. Cloacas de las que ella se declara víctima y no cómplice.

Porque dice que sí, que se reunió con Leire Díez, que no lo hubiera hecho si supiera que venía de parte de Santos Cerdán y que si acaso ella es víctima del exsecretario de Organización.