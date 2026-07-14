Latorre opina sobre la condena al hermano de Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo: "Una condena del enchufismo y del caradurismo"

Ya hay sentencia del caso hermanísimo y es una sentencia unánime de 400 páginas. Vamos primero con los hechos y luego con las reacciones, que demuestran que el Gobierno, el PSOE y sus socios, tienen un problema serio con el sistema. No con este juez o con este otro, sino con la misma separación de poderes y el sistema judicial.

Primero los hechos. La Audiencia Provincial de Badajoz considera probado que la Diputación creó un puesto a medida para el músico y en consecuencia condena a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y al expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo a nueve y 18 años, respectivamente, de inhabilitación por prevaricación.

Es una condena del enchufismo y del caradurismo. Esto es lo que dice la sentencia en función de las pruebas practicadas: "Tal creación no se estima ni necesaria ni urgente, estando vacía de contenido dicha plaza cuya génesis obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general".

O sea que el único interesado en que hubiera un puesto de Coordinador de actividades de los Conservatorios era David Sánchez, porque iba a cobrar el sueldo. Se creó para él y por tanto ya se podía presentar como candidato Zubin Mehta que hubiera ganado David Sánchez Pérez Castejón.

Lo que no se ha acreditado que hubiera un tráfico de influencias y que una instancia superior presionó a Gallardo para conceder el puesto de manera que esto queda en lo dicho una condena del enchufismo y el caradurismo.

Reacciones del Gobierno ante la condena

El Gobierno o el PSOE y sus socios, podían haberse quedado con que no se ha probado el tráfico de influencias y que por tanto es un caso que afecta a Miguel Ángel Gallardo, a David Sánchez y al resto de los condenados. Pero no, ha salido a desacreditar la sentencia y a los jueces que la han dictado y a denunciar que hay un golpe contra el gobierno.

La sentencia es unánime, dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz, una instancia superior puede corregirla si hay recurso. Pero si Pedro Sánchez, el Gobierno y el PSOE tienen un problema con la juez instructora del caso Beatriz Biedma y con todos los jueces de la Sección primera de la Audiencia Provincial de Badajoz es que tienen un problema con el sistema judicial, porque la única manera de ser juez en España debe de ser sentenciar como quiere el Gobierno y porque además quien ha quedado desacreditada ha sido la Fiscalía pidió el sobreseimiento.

No acusó. Ni en la instrucción ni en el juicio.