España - Francia, en directo: sigue el partido de semifinales del Mundial, en vivo
La selección española de Luis de la Fuente está a un solo paso de alcanzar la que sería la segunda final de un Mundial en la historia.
Francia será el rival a batir. Los galos, con Mbappé, Dembelé y Olise a la cabeza, tratarán de alcanzar su tercera final consecutiva.
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En directo Actualizado a las
Una curiosidad sobre la equipación de España
La selección española vestirá de blanco y rojo para el partido de hoy, mientras que Francia vestirá de azul y blanco.
Y hace lo propio España a falta de 40 minutos para que suene el pitido inicial.
45 minutos para que arranque la primera semifinal
Los jugadores de España están a punto de salir al terreno de juego para realizar el calentamiento previo.
Salen los jugadores franceses a calentar sobre el Dallas Stadium.
La selección española ya esta en el Dallas Stadium
España, una defensa infranqueable
España llega al partido de semifinales contra Francia como la selección menos goleada del Mundial. Tan solo un gol en contra en seis partidos deja a la selección de Luis de la Fuente como un equipo muy fiable en defensa.
Sin embargo, hoy tendrá la prueba más importante. Y es que Francia es la segunda selección más anotadora de lo que va de campeonato, justo por detrás de Argentina. Con 16 goles a favor y tres en contra, la selección gala será la más exigente para el cuadro español.
Tchouameni y Barcola, las grandes novedades de Francia
Por su parte, Didier Deschamps hace dos cambios en su esquema. Tchouameni regresa al once tras las molestias arrastradas que le impidieron jugar los dos últimos partidos.
Además, Barcola sustituye a Doué en la banda derecha.
España repite once
Luis de la Fuente apuesta por el mismo equipo que jugó de inicio ante Bélgica. El seleccionador vuelve a sentar a Pedri en el banquillo y opta por Fabián y Olmo en la medular junto a Rodri.
¡Once también de Francia!
Didier Deschamps sorprende con su once. Salen Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembelé, Olise, Barcola y Mbappé.
¡Alineación de España confirmada!
Luis de la Fuente repite once para el partido ante Francia de semifinales. Saldrán de inicio Unai Simón, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Rodri, Fabián, Olmo, Baena, Oyarzabal y Lamine Yamal.
Francia tiene la posibilidad de alcanzar su tercera final consecutiva
La selección francesa llega a estas semifinales con la posibilidad de alcanzar su tercera final de un Mundial consecutiva. Tras hacerlo en 2018, donde logró salir campeona, y hacerlo en 2022, donde no consiguió superar a Argentina en penaltis, los de Deschamps quieren estar en la final de Nueva York el próximo 19 de julio.
Mbappé, Dembelé y Olise liderarán a la selección gala en el día de hoy en busca de clasificar a la última ronda del campeonato.
España quiere su segunda final de su historia
La selección española afronta el encuentro ante Francia con la ilusión de alcanzar una histórica final. Histórica porque sería la segunda vez que España accede a una final de un Mundial, después de la de 2010.
El equipo de Luis de la Fuente cuenta con argumentos más que suficientes para creer que es posible. Futbolistas como Lamine Yamal, Pedri o Rodri, entre otros, ya saben lo que es estar en este tipo de escenarios, por lo que la esperanza de todo un país está puesta en ellos.
Con un grupo unido, España tendrá la misión de sellar el pase a la final del próximo domingo 19 de julio.
¡Muy buenas tardes a todos!
Bienvenidos a la retransmisión de este Francia - España de las semifinales del Mundial 2026.