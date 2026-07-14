España - Francia, en directo: sigue el partido de semifinales del Mundial, en vivo

España, una defensa infranqueable

España llega al partido de semifinales contra Francia como la selección menos goleada del Mundial. Tan solo un gol en contra en seis partidos deja a la selección de Luis de la Fuente como un equipo muy fiable en defensa.

Sin embargo, hoy tendrá la prueba más importante. Y es que Francia es la segunda selección más anotadora de lo que va de campeonato, justo por detrás de Argentina. Con 16 goles a favor y tres en contra, la selección gala será la más exigente para el cuadro español.