Quién es Iván Barton, el árbitro del España - Francia de semifinales del Mundial 2026

España y Francia se juegan el pase a la final este martes a partir de las 21:00 horas. La selección española de Luis de la Fuente se medirá ante la gran favorita del torneo después de vencer a Bélgica con un gol en los últimos instantes de partido de Merino, que volvió a vestirse de héroe para clasificar a España a la siguiente ronda.

Será el rival más complejo hasta la fecha, puesto que los galos vienen de realizar un campeonato casi perfecto. 16 goles a favor y tres en contra es el balance del combinado dirigido por Didier Deschamps, que no ha dado opciones a ninguno de sus rivales. Sin embargo, al igual que para España, Francia también se enfrentará a la mejor selección, la que hasta ahora es su némesis.

Un partido muy igualado que necesita el mejor arbitraje posible. Por ello, la FIFA ya ha realizado la designación de los árbitros encargados de dirigir e impartir justicia.

Quién es Iván Barton, el árbitro del España - Francia

Ante la importancia de una semifinales de un Mundial, la FIFA ha establecido para el partido un árbitro experimentado y con experiencia. Será Iván Barton el encargado de dirigir el partido entre España y Francia de las semifinales del Mundial de 2026 en el AT&T Stadium de Dallas.

El colegiado salvadoreño realizará su cuarta aparición en esta Copa del Mundo, por lo que cuenta con la experiencia necesaria para arbitrar este tipo de encuentros. A sus 34 años, Barton se ha consolidado como uno de los mejores árbitros de este Mundial, y es por ello por lo que la organización le ha escogido.

Tanto es así que Barton es el árbitro centroamericano que más partidos en mundiales ha arbitrado en toda la historia. En total, tiene un historial internacional de siete encuentros entre el Mundial de Catar de 2022 y el de 2026. Le acompañarán, además, su compatriota David Morán como asistente principal y el nicaragüense Antonio Pupiro como segundo asistente.

Ivan Bartón, el primero en aplicar la 'Ley Vinicius'

El centroamericano ha sido protagonista durante la competición por ser el primer colegiado en aplicar la ya conocida 'Ley Vinicius'. Durante el partido entre Turquía y Paraguay, el árbitro acabó expulsando a Miguel Almirón por taparse la boca para dirigirse a Mert Muldur, defensa turco.

Y es que esta nueva normativa sanciona con expulsión a aquellos jugadores que se tapen la boca para dirigirse a un rival o a un árbitro con el objetivo de que no se sepa lo que dice.

Además de este encuentro, Ivan Barton dirigió también el partido entre Japón y Suecia, que se saldó con 1-1, y el duelo de octavos entre Suiza y Colombia, con victoria para los helvéticos en la tanda de penaltis.

España, a por la gran final

Con todo ello, la selección española tratará de alcanzar una histórica final de Mundial, la segunda en toda su historia. La cita tendrá a todos los aficionados pendientes de la pantalla con la ilusión de sumar una nueva estrella en la camiseta.

Será el partido más importante de los últimos años para una selección que ha pasado por malos momentos pero que, tras muchos años, vuelve a estar entre las mejores del planeta.