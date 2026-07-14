Misterchip, optimista ante el Francia- España: "El tipo de juego de la Selección Española se le puede atragantar a la francesa"

España afronta uno de los partidos más importantes del campeonato con el objetivo de llegar a la final del Mundial. Antes de este encuentro, el periodista de Onda Cero, Misterchip, se ha mostrado optimista con las opciones de la Selección española y ha asegurado que es un partido que le transmite buenas sensaciones. "Estoy tranquilo por el partido de hoy", ha afirmado convencido Misterchip afirmando, además, que "vamos a vivir un gran día".

Para este encuentro, que se disputa este martes a las 21:00 (hora peninsular) con el salvadoreño Iván Bartón como árbitro principal, España busca una plaza en la final frente a una Francia que parte como favorita para entrar en el último partido del campeonato. No obstante, sobre este encuentro que se jugará en el AT&T Stadium de Arlington de Texas, Misterchip cree que el estilo de juego del equipo de Luis de la Fuente se le puede "atragantar" a los galos. "Soy optimista porque a España esta ronda se le da muy bien", pronosticó el analista.

Misterchip recuerda los antecedentes de España ante Francia

El periodista respaldó su optimismo con varios datos en los que recordó que España y Francia se han enfrentado en 38 ocasiones, con 18 victorias hispanas y 13 francesas. Además, apuntó que, en los últimos diez enfrentamientos, la tendencia más reciente favorece a La Roja: España ha ganado siete y Francia solo dos. Además, Misterchip destacó que España suele rendir muy bien en esta ronda del torneo, ya que, de las doce semifinales que ha disputado, ha superado diez cayendo solo ante Estados Unidos en la Copa Confederaciones de 2009 y frente a Italia en los penaltis de la Eurocopa 2021.

Aun así, Misterchip advirtió que Francia "no es una perita en dulce". "Hay un favoritismo para Francia, pero es un equipo que a España se le da bien". Sin embargo, considera que el juego de La Roja puede complicar el de Francia, ya que está basado en la posesión del balón. Eso sí, Misterchip avisó del peligro del conjunto francés: "Si te coge el balón cualquiera de estos bichos que tiene Francia, se plantan en cuatro segundos en tu área y te pueden hacer un destrozo". Para Misterchip, este será un duelo "de poder a poder", ya que cada uno de los equipos "tiene virtudes que le hacen daño al otro y, al mismo tiempo, tienen defectos que le favorecen mucho al juego del otro". Por ello, el analista concluye con que será un partido "súper emocionante, muy entretenido y muy vistoso".