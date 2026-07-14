Alineación de España hoy contra Francia: de la Fuente vuelve a sentar a Pedri en busca de la final

Se acerca el final de la aventura. España llega a estas semifinales del Mundial creyendo que repetir la gesta de 2010 es posible. Sin embargo, tendrá que derrotar a una selección que llega al duelo como gran favorita no solo para llevarse el partido, sino también la Copa del Mundo.

Francia, repleta de estrellas y con una trayectoria en esta competición prácticamente impecable, será el gran rival a batir para España. El combinado de Didier Deschamps ha dejado grandes actuaciones durante la competición, hasta el punto que casi ninguna selección la ha llegado a poner en apuros. Tan solo Paraguay en los octavos de final fue capaz de poner contra las cuerdas a la selección francesa, pero el tanto de Mbappé de penalti le sirvió para pasar a la siguiente ronda.

Pero ahora todo es distinto. Al igual que España se medirá a la selección más exigente, también lo hará Francia. Los de Luis de la Fuente han encajado un solo gol en todo el Mundial hasta estas semis, lo que define el trabajo de todo el equipo. Será el momento de que las grandes estrellas de España aparezcan, tal y como han hecho tantas otras veces.

La exigencia es máxima, y por ello el técnico español ha decidido mantener el mismo esquema ante Francia. Todo con el objetivo de buscar la segunda final de un Mundial de nuestra historia.

Alineación de España contra Francia

La selección española quiere seguir haciendo historia en este Mundial y, para ello, Luis de la Fuente repite once respecto al partido ante Bélgica. España está a un solo paso de la final, y el seleccionador español ha apostado por el siguiente once: Unai Simón, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Rodri, Fabián, Olmo, Baena, Oyarzabal y Lamine Yamal.

Once de España ante Francia | Onda Cero

España necesita al mejor Lamine

La gran estrella de la selección española es Lamine Yamal. No obstante, hasta ahora no ha sido ese jugador determinante que decide partidos él solo. Tras una lesión que le mantuvo apartado en el tramo final de temporada, el extremo del Barça llegó al inicio de Mundial algo justo de físico.

Aún así, Lamine dejó buenos partidos en la fase de grupos, manteniendo la esperanza de que la segunda estrella era posible. Ahora, en el momento más decisivo del torneo, Lamine está destinado a aparecer. Con 19 años recién cumplidos, Yamal ya es el estandarte de España. Por ello, una gran actuación ante Francia significaría aumentar las esperanzas de estar en la final del próximo domingo.

Fabián y Olmo se mantienen en el once

Existían muchas dudas sobre la presencia de Dani Olmo y Fabián en el once titular. Y es que la entrada de Pedri al esquema era una posibilidad, por lo que uno de los dos futbolistas tenía que quedarse en el banquillo. Sin embargo, el seleccionador ha decidido volver a sentar al mediocentro del Barcelona para dejar intacto el centro del campo.

Olmo y Fabián partirán de inicio en la medular tras el buen rendimiento del último partido. El gol del jugador del PSG ante Bélgica y la gran actuación del futbolista del F.C. Barcelona les ha servido para seguir en el equipo titular en busca de la final.