Alfredo Martínez y Edu Pidal, confiados en la eliminación de Francia: "Esperamos que sea el gran partido de Lamine Yamal"

Tan solo quedan unas horas para que arranque uno de los partidos más importantes de la Selección Española. Por segunda vez en su historia, La Roja disputará unas semifinales mundialistas, situándose a solo dos pasos de proclamarse campeona del mundo.

En la previa de este esperadísimo encuentro, los periodistas de Onda Cero Alfredo Martínez y Edu Pidal analizan y comparten sus previsiones desde los aledaños del AT&T Stadium de Dallas. Se trata de un escenario que trae grandes recuerdos a los elegidos por Luis de la Fuente, ya que sobre ese mismo césped lograron eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos de final.

Edu Pidal no se esconde y confía en que en este feudo también "se quede la Francia de Kylian Mbappé y Dembélé", afirmando con rotundidad que, para él, "España, hoy, es favorita".

Este optimismo nace en gran parte de las sensaciones transmitidas en la rueda de prensa previa por Luis de la Fuente y por un Lamine Yamal del que Pidal espera que, "con su naturalidad y desparpajo", firme "su gran partido" porque la selección "lo necesita".

Una confianza que comparte Alfredo Martínez, quien considera este choque de semifinales como "una final anticipada" debido al nivel de ambos conjuntos, aunque pide mantener la prudencia "respetando a la Argentina de Messi y a la Inglaterra de Harry Kane".

España busca alcanzar su segunda final mundialista 16 años después del hito de Sudáfrica. "Va a merecer la pena", concluye Alfredo Martínez. Puedes seguir este partido de semifinales entre España y Francia a partir de las 19:30 horas en Radioestadio y en la web de Onda Cero.