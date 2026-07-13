¿Qué selección ha tenido un camino más difícil hasta semifinales? Los números dicen que España

España ha sido, según el ranking FIFA de sus rivales, la selección que ha tenido el recorrido más exigente entre las cuatro semifinalistas del Mundial. En el combinado de la fase de grupos y las eliminatorias, el combinado de Luis de la Fuente ha afrontado, de media, a oponentes mejor clasificados que Francia, Inglaterra y Argentina.

Los datos reflejan que los seis rivales de España presentaban una media de posición FIFA de 30,3, la más baja entre los cuatro semifinalistas (cuanto menor es el número, mayor es el nivel del rival). Francia aparece en segundo lugar con una media de 31,5, Inglaterra en tercero con 34,8 y Argentina cierra la clasificación con 38,3.

Los cruces más duros

El camino de España comenzó con una fase de grupos en la que se enfrentó a Cabo Verde (67º), Arabia Saudí (61º) y a Uruguay (16º) . Ya en las eliminatorias, el nivel aumentó todavía más con los cruces frente a Austria (24º) a Portugal (5º) y Bélgica (9º), con dos equipos situados entre los diez mejores del ranking FIFA.

Precisamente esos dos enfrentamientos son los que elevan la dificultad del recorrido español respecto al resto de semifinalistas.

Francia e Inglaterra, muy cerca

Francia ha registrado una media de 31,5 tras medirse a Senegal (15º), Irak (57º), Noruega (31º), Suecia (38º), Paraguay (41º) y Marruecos (7º).

Inglaterra, por su parte, ha alcanzado las semifinales después de enfrentarse a Croacia (11º), Ghana (73º), Panamá (34º), República Democrática del Congo (46º), México (14º) y Noruega (31º), con una media de 34,8.

Argentina, el camino más asequible

Según estos datos, Argentina ha sido la semifinalista que ha tenido el calendario menos exigente. La Albiceleste ha jugado contra Argelia (28º), Austria (24º), Jordania (63º), Cabo Verde (67º), Egipto (29º) y Suiza (19º), para una media de 38,3.

En las rondas eliminatorias, además, la diferencia resulta todavía más evidente. España se ha cruzado con Austria (24º), Portugal (5º) y Bélgica (9º), lo que arroja una media de 12,7 entre sus tres últimos rivales. Francia presenta una media de 28,7, Inglaterra de 30,3 y Argentina de 38,3, confirmando que el combinado español ha tenido que superar, sobre el papel, el cuadro más complicado para alcanzar las semifinales.

Ranking de los rivales de los semifinalistas del Mundial | OC

El ranking FIFA como referencia

Conviene recordar, no obstante, que el ranking FIFA es un indicador estadístico del rendimiento acumulado de las selecciones y no garantiza el nivel real de un equipo en un torneo concreto. Aun así, tomando esa referencia como criterio objetivo, los números sitúan a España como la semifinalista que ha recorrido el camino más difícil hasta la penúltima ronda del Mundial.