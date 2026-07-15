Latorre sobre las reacciones del Gobierno a la condena de David Sánchez: "Una campaña de descredito impulsada desde la oficialidad"

Como el fútbol ha decidido rimar con la historia, anoche España arrasaba Francia en un 14 de julio, Fiesta Nacional francesa en conmemoración de la toma de la Bastilla. Una celebración que los de Luis de la Fuente le arruinaron a los franceses con su derroche futbolístico.

Hoy en cambio quien se la juega es Inglaterra… que si gana a Argentina será la rival de España en la final… hoy justo que cae la valla que simbolizaba hasta un anacronismo colonial como es la soberania britanica sobre Gibraltar.

Hoy Pedro Sánchez lo ha dicho de forma un tanto campanuda cuando ha celebrado la caída del último muro de la Europa continental.

El derribo de la Verja en Gibraltar

Pedro Sánchez ha asistido a una ceremonia simbólica del derribo. Ha presenciado el desmontaje de una de las puertas del lado español de la frontera. En su breve recorrido, el presidente ha caminado a pie el tramo español de la frontera, acompañado del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y los alcaldes del Campo de Gibraltar.

No crean que todo son parabienes para el acuerdo que tiene como consecuencia más visible la desaparicion de la valla. Aqui entrevistábamos en La Brújula a José Manuel Margallo que denunciaba que este era el preambulo de la renuncia a la soberania territorial de Gibraltar.

Pero hay gran expectación entre los habitantes de La Línea y los llanitos de Gibraltar, para 40.000 gibraltareños y los 300.000 habitantes del Campo de Gibraltar, porque hay consecuencias inmediatas mucho más relevantes que la mera desaparción de una barrera física. En primer lugar las colas. Esa espera interminable, en ocasiones de horas para poder cruzar hacia el trabajo.

Ese tiempo se reducirá drásticamente, lo que antes requería dos horas ahora puede llevar menos de diez minutos. Nunca había sido la entrada tan fluida para las 15.000 personas que cruzan a diario la frontera entre La Línea y Gibraltar.

También cambian los precios, porque se pone fin a una de las principales ventajas comerciales que históricamente ha caracterizado al Peñón. desde hoy opera una tasa del 15% a las importaciones para reducir la brecha con España con respecto al IVA. No será un gravamen inmediato sino que irá aumentando progresivamente para que el impacto no sea tan tremendo…el Peñón adaptará progresivamente la fiscalidad de productos como el tabaco, el alcohol, los carburantes o las joyas, aproximando sus impuestos indirectos a los vigentes en España y poniendo fin a una de las principales ventajas comerciales que históricamente ha caracterizado al territorio.

El abogado de David Sánchez dice que no ve lawfare

Anoche en la Brújula, les destacamos al menos un ejemplo positivo, al menos un socialista con cargo que hacía una declaración normal, después de conocerse la sentencia del caso hermanísimo.

Se llama Álvaro Sánchez Cotrina y es el secretario general del PSOE en Extremadura. Su reacción es la típica, es decir la que era común y habitual hace unos años. Pero si se ha convertido en noticia es porque la tónica ahora en el PSOE es el delirio. No dejan de hacer méritos los portavoces en su crítica a un muy fundamentada sentencia que condena por prevaricación a David Sánchez y a quien lo enchufó, que es Miguel Ángel Gallardo.

Denuncias de un golpe judicial, señalamientos a la juez instructora. Por cierto, ahora les toca a los jueces que firman la sentencia unánime de la sección primera de la Audiencia Provincial de Badajoz pero ayer el blanco de las iras era la juez instructora Beatriz Biedma, que ya sabe lo que es una campaña de descredito impulsada desde la oficialidad.

El ariete más procaz de estos ataques vuelve a ser el ministro de Transportes Óscar Puente. Pero también se han empleado a fondo las portavoces del PSOE. Que hablan de condenas sin pruebas y hacen todo tipo de impugnaciones no de una sentencia concreta sino de todo un sistema judicial. Porque al menos en lo que se refiere al hermanísimo implica a la juez instructora y a los jueces de la Audiencia Provincial que firman la sentencia.

Que haya que agradecer que se diga algo normal ya un síntoma evidente e incómodo de la situación de anormalidad en la que vivimos, pero es que es noticia que el propio abogado defensor de David Sánchez niegue que este sea un caso de lawfare. El abogado Emilio Cortés hablaba esta mañana con Alsina.

Y hoy es noticia la reacción a la reacción de la condena. Alberto Núñez Feijóo se ha rodeado este miércoles del núcleo duro del Partido Popular Europeo (European People's Party, EPP) en la primera edición del Foro Libertas para mostrar a sus socios su proyecto de oposición contra Pedro Sánchez y allí ha dicho que su misión es quitarle la careta y mostrar el verdadero rostro del presidente del Gobierno.