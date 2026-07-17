La directora de la Guardia Civil dice sentirse "víctima de Cerdán" y niega haber dado órdenes a la UCO

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha afirmado como investigada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que se siente víctima del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha asegurado que no dio órdenes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre investigaciones judiciales que afectan al Gobierno.

Así lo han indicado fuentes jurídicas este viernes tras la declaración de González en el marco del 'caso Leire Díez', en el que Pedraz indaga sobre la presunta trama que habría liderado Cerdán y coordinado Díez, para desbaratar causas judiciales que afectaran al partido socialista o al Gobierno.

La directora de la Guardia Civil, que fue imputada después de que la UCO de la Guardia Civil apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista, ha asegurado que se siente víctima de la presunta trama investigada, según las fuentes jurídicas.

En esta línea, la directora general de la Benemérita ha enfatizado que no tenía una buena relación con el ex 'número tres' del PSOE y que no hubiera participado en ninguna operación dirigida por él. De hecho, González ha reconocido que, de haber sabido que Díez había sido supuestamente enviada por el exdirigente socialista, no se habría reunido con ella.

Como ya hizo en la Comisión de Interior del Senado, González ha insistido en que se vio en dos ocasiones con Díez, en la que esta se presentó como periodista 'freelance', pero ha negado una tercera que la UCO sí plasmó en uno de sus informes. Sobre uno de estos encuentros, las fuentes jurídicas han indicado que, según el relato de la directora del Instituto Armado, Díez le habló sobre el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo', momento en el cual González frenó la conversación.

González estaba citada para este jueves, pero el juez pospuso su interrogatorio debido a la extensión de la declaración del director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, Manuel Llamas.

El expediente estaba abierto cuando Marlaska llamó

En su declaración de este jueves, el teniente general Llamas contestó a preguntas sobre si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se interesó por la inclusión de la cuenta de correo electrónico de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en la causa de David Sánchez, y la decisión posterior de abrir una información reservada.

El DAO reconoció el interés de Marlaska por esta cuestión y justificó que se abriera una información reservada para tratar de aclarar por qué se publicó por la prensa el correo electrónico de Begoña Gómez, a pesar de que era una cuestión ajena a la causa del hermano del presidente del Gobierno que instruía un juzgado de Badajoz.

Preguntada por este extremo, González ha declarado que el ministro le llamó, pero ella estaba viajando en un AVE y no tenía cobertura, por lo que Grande-Marlaska contactó con el máximo mando operativo del Instituto Armado. Según el relato de la directora de la Guardia Civil, González ha manifestado que el expediente ya estaba abierto cuando el ministro realizó estos contactos.

Además, González ha contado que abrió una información reservada --el paso previo para decidir si hay expediente disciplinario-- a la UCO después de unas publicaciones en prensa que afectaban al DAO, y ha dicho que fue el propio Llamas quien le pidió que iniciara la investigación. En esta línea, ha dicho que no abrió la información reservada contra el DAO, han indicado las fuentes.

El juez atribuye a ella y a Llamas la presunta autoría de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares lideradas por el PP solicitaran sus imputaciones.

Las actuaciones administrativas contra la UCO

Cabe recordar que la UCO indicó en uno de sus oficios que hay constancia de varios encuentros presenciales entre Díez y González que tuvieron lugar los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025.

"Valiéndose de la relación que mantenía con la directora general de la Guardia Civil y a través de esta, en un momento dado y en el marco de las actuaciones que venía desarrollando, Leire Díez marcó como uno de sus objetivos el llevar a cabo 'investigaciones internas' en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la Unidad Central Operativa", señaló.

Según los investigadores, "se ha apreciado cómo Leire Díez pone en marcha una serie de actuaciones, en las que, mediante entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".

Tras conocerse el informe, González aseguró el pasado mayo en el Senado que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la UCO, ni tampoco presionado a ningún agente ni participado en ninguna trama para anular causas judiciales.

La directora general del Instituto Armado admitió varios encuentros con la exmilitante y reconoció que intercambió "unos cuantos mensajes de WhatsApp" durante su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos.

González subrayó que mantuvo un encuentro con Díez en septiembre de 2024, si bien indicó que la exmilitante en ningún momento habló de nada relacionado con investigaciones en curso de la Guardia Civil.

En una última cita en el mes de mayo, Díez le planteó "retornar a su destino" al comandante Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo', algo que la directora general dijo que "rechazó de plano", según afirmó.