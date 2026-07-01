Latorre expone la dimisión de la directora de la Agencia Tributaria: "Zapatero ocultó durante 20 años sus joyas y la AEAT aún no se ha personado"

Si hay unas instituciones donde hay que mantener una escrupulosa apariencia de neutralidad son la SEPI, la Fiscalía General del Estado o la Agencia Tributaria. De lo contrario se ve seriamente afectada la confianza pública. La SEPI interviene en mercados estratégicos, modifica la composición de los consejos de administración de empresas, aprueba rescates públicos, planifica inversiones millonarias… quien lo maneja tiene un gran poder.

Por ejemplo, si la SEPI incrementa su participación en Telefónica eso puede influir en medios de comunicación muy poderosos de la que es o matriz o accionista. ¿Qué otra credencial tiene Javier de Paz para dirigir una gran plataforma televisiva que ser el amigo de Zapatero de las Juventudes socialistas? ¿A quién presionó Pedro Sánchez cuando quiso torcer la línea editorial de un periódico que en su día le daba muchos disgustos, como era El País? Telefónica.

Como, no ya la falta de neutralidad, sino algo mucho peor ha quedado en evidencia tanto en la SEPI con tres presidentes imputados, como en la Fiscalía General del Estado, con su titular condenado es normal que la confianza pública se vea afectada.

En otras circunstancias el relevo en la dirección general de la Agencia Tributaria sería apenas un breve. Un titular anecdótico. Y, ¿por qué está hoy en el primer scroll de las cabeceras más importantes? Además de todo… porque se ha conocido que José Luis Rodríguez Zapatero había ocultado durante 20 años en una caja fuerte un incremento patrimonial de al menos un millón 300mil euros en joyas y la Agencia Tributaria aún no se ha personado en el caso como perjudicada.

Se lo ha tenido que ofrecer el juez José Luis Calama… oiga, Agencia Tributaria… que esto le afecta… pero por el momento lo único que hay es un titular de Artículo 14 que dice que Hacienda sopesa…

Bien, la dimisión de la directora general de la Agencia Tributaria está hoy en la primera plana de los periódicos, en el primer scroll se diría ahora. Soledad Fernández Doctor se va, dicen fuentes oficiales que pidió hace ya meses un relevo y se consensuó posponer cualquier cambio a la finalización de la actual campaña de renta, que acabó ayer.

¿Cuáles son las desavenencias con el Ministerio de Hacienda para apearse del cargo? Eso es lo que habrá que explicar. Entre otras cosas porque Soledad Fernández estaba convocada a una comisión de investigación en el Senado, despues de que se conociera que José Luis Rodríguez Zapatero guardaba más de un millón 300mil euros en joyas en una caja fuerte.

Pero ojo, que esta no puede ser la única fuente de desavenencias. Entre otras cosas la Agencia Tributaria va a ser mutilada en Cataluña cuando pueda recaudar todos los impuestos.

Pedraz cita como testigo al número dos de Álvaro García Ortiz

La grieta más visibles, más difícil de reparar, de la confianza pública se ha producido en la Fiscalía General del Estado, cuyo titular ha sido condenado después de que se demostrara que había revelado los datos confidenciales de la pareja de la gran adversaria de Pedro Sánchez, que es Isabel Díaz Ayuso.

Se demostró, porque él mismo lo admitió, que había dictado la nota de prensa que de forma tan delictiva como temeraria incluía los secretos de una negociación para un pacto de conformidad. También que falló a la custodia de secretos, pero en el caso todavía hay lagunas. Por ejemplo no se conoce si él recibió una orden, quien se la impartió, de dónde salió el correo que poseía Pilar Sánchez Acera y que le hizo llegar a Juan Lobato…

Pero el pasado vuelve y a ver si no llegamos gracias a Leire Díez adonde no pudimos llegar por el borrado del móvil de Álvaro García Ortiz, porque el juez Pedraz ha llamado a declarar como testigo al que fuera su número dos en la Fiscalía, Diego Villafañe, para que explique las dos reuniones que mantuvo con la cloaca de Ferraz y su más insigne exponente, que es Leire Díez.

La cuestión de la ley de nietos para PP y Vox

La quiebra de la confianza pública es real. Qué duda cabe. Y a eso es a lo que agarra ahora el Partido Popular para ¿denunciar? ¿alertar? ¿advertir? que en estas circunstancias se va a gestionar la posible incorporación al censo de 2millones y medio de votantes que han solicitado la nacionalidad por su parentesco con españoles que dejaron el país hace muchos años. El problema del PP es que su denuncia es de tal gravedad que no cabe la vaguedad y es difícil saber exactamente qué es lo que está denunciando.

Bueno sí se ha hablado de ingeniería electoral. En cualquier caso, lo sustancial es que explique que es lo que ha cambiado para que ahora les parezca sospechoso o peligroso o arriesgado darle la nacionalidad a los nietos de los exiliados. Lo que dice el PP es que esto no es lo que ellos defendían porque se ha tramitado a traves de una disposición adicional, en concreto la octava ley de la memoria democrática, donde no se dice nada de los motivos del exilio.

Sólo dice que podrán solicitarla Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles (ANEXO I) y que el margen de arbitrariedad es muy grande porque habría que regular en qué circunscripciones se inscriben y cómo lo demuestran, porque si lo hacen todos en Teruel… Pero, claro… son hipótesis que luego a la hora de concretar terminan en la excusas de «no estamos denunciando fraude electoral», «estamos a favor de conceder la nacionalidad», pero… lo que sigue después del pero van a tener que afinarlo bien, porque como les decía, el asunto es de una gravedad que no admite la vaguedad.

Hasta lo que sabemos es que la participación de los españoles en el extranjero es muy baja, que no todos votan al PSOE, que quienes acuden al reclamo consular lo que quieren es el jugoso pasaporte español, que el PP hasta ahora había apoyado darle la nacionalidad a los descendientes y que quien denunciaba que no tiene sentido que quien no vive en España vote en las generales es Vox. Pero ni lo nietos ni los abuelos. Nadie.

Bueno y otro hecho es que la confianza pública está muy afectada. Claro que sí. Eso desde luego.