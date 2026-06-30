Latorre tras la investidura fallida de Moreno en Andalucía: "Va a asumir la prioridad nacional igual que Azcón, Guardiola y Fernández Mañueco"

La noticia de esta tarde es que Juanma Moreno no ha sido investido como presidente de Andalucía… por ahora. Vox ha votado no junto a toda la izquierda y el candidato del Partido Popular se queda a dos abstenciones de revalidar su cargo.

Por ahora. Porque lo que viene es conocido, empezará una nueva negociación antes de la convocatoria de una nueva investidura en la que Moreno va a asumir la prioridad nacional igual que antes lo hicieron Jorge Azcón, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco.

Eso va a ocurrir, no hace falta ser Nostradamus para entenderlo. Las dudas son otras. Si será capaz de mantener un gobierno en solitario o si tendrá que incorporar a su ejecutivo consejeros de Vox y luego ver cómo resuelve una contradicción programática. Porque tanto Aragón como Castilla y León como Extremadura han incorporado al programa de Gobierno la negativa a acoger menores inmigrantes no acompañados de otras regiones. No quieren participar en el reparto, aunque es muy dudoso que puedan excluirse de él, pero eso dice el programa pactado con Vox.

El problema es que a Andalucía llegan directamente a su costa. Quiero decir, que es de las que reparte. ¿Cómo resuelve esa contradicción? Por ahora Juanma Moreno lo que ha hecho es eludir la cuestión porque en este debate de investidura la inmigración ha sido la gran elipsis.

El Supremo y su propuesta sobre la regularización

Ha sido la gran elipsis del debate en Andalucía pero sin embargo, después de días con el debate público secuestrado por la corrupción, hoy el tema vuelve a ser la inmigración. Bueno y las denuncias de ingeniería electoral del PP de las que ahora le hablamos. Pero primero la regularización que ha provocado un nuevo choque del gobierno con el Supremo.

Porque el Supremo se plantea recurrir a la Justicia Europea por si la regularización masiva de inmigrantes en España colisiona con la legislación comunitaria. Si decide recurrir eso podría suspender cautelarmente la tramitación y si la Justicia Europea luego le da la razón eso podría afectar a las autorizaciones definitivas. Es decir, que lo que se plantea es trascendental y en este periodo de alegaciones la Ministra de Migraciones de Elma Saiz, junto a la Abogacía del Estado prepara una defensa de la ley que lo evite.

A ver lo de la ley de nieto y los nuevos votantes. Ahora el Partido Popular se suma a las denuncias de ingeniería electoral contra el PSOE, porque la ley de nietos permite la nacionalización de los descendientes de españoles que padecieron el exilio y el extrañamiento tras la guerra civil. El PP tiene un problema previo. Digamos que la denuncia tiene dos fallas argumentales que complican su versión. La primera es menor y es que su sucursal en Argentina publicita los criterios para adquirir la nacionalidad y luego, claro, se lanza a la conquista del votante allí. Esto Feijóo lo conoce bien.

Bah… pero Instagram… otra cosa es sede parlamentaria… Ester Múñoz (PP) 18 de junio d 2018 Senado: "Este grupo parlamentario (PP) considera que es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes.....Tuvieron que pasar en su día por el trago amargo e injusto del exilio, ya es hora de que recuperen lo que nunca debieron haber perdido, la nacionalidad española”.

Vox en esto es muy claro, porque lo que dice es que hay que privar del derecho a votar por correo a los españoles residentes en el extranjero. Y así se lo ha pedido a la Junta electoral. De lo que acusa Feijóo a Sánchez es de fabricar nuevos votantes, en concreto dos millones y medio de votante que supondría un incremento del censo electoral. Ha insistido en ello. Pero la cuestión es si está en contra de que esas personas adquieran la nacionalidad en virtud de la Ley de Memoria Democrática, porque si la adquieren con ella adquieren los derechos de cualquier español.