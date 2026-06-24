Latorre expone la peor réplica a Sánchez: "La más hiriente y afilada la ha pronunciado la UDEF con un nuevo informe sobre Zapatero "

La peor réplica, la más hiriente y afilada, a Pedro Sánchez no la ha pronunciado la oposición sino la UDEF con un nuevo informe sobre Zapatero que ha hecho convertido en ruido blanco toda la sesión parlamentaria de hoy.

Poco después de que Pedro Sánchez pronunciara este apoyo explicito, sordo a todos los indicios, a José Luis Rodríguez un nuevo informe policial se ponía en circulación público. Contenía una nueva colección de indicios que refuerzan el papel de Zapatero como comisionista internacional, porque entre otros hecho, documenta el cobro de 200.000 euros a través de una sociedad pantalla por ejercer sus influencias con el Gobierno de Bolivia.

La Policía detalla los múltiples contactos mantenidos por Zapatero con autoridades bolivianas mediante la existencia de una "dinámica de intermediación e influencias, orientadas a beneficiar los intereses del Grupo Gloria, todo ello mediando una contraprestación económica de 200.000 euros, empleando para justificar el pago un contrato simulado con una sociedad interpuesta".

Esto del grupo Gloria es un conglomerado de empresas con base en Perú que había contratado los servicios del comisionista Zapatero y que le pagaba los servicios prestados a traves de una sociedad pantalla… decían que esos servicios eran asesorías pero no eran asesorías… eran gestiones sobre los procesos judiciales que tenía abiertos en Bolivia.

Y así, la prosa policial ha ido atenuando la resonancia de lo que se decía en el Parlamento, en un pleno caduco casi antes de terminar, en el que Pedro Sánchez se desentendió de Leire Díez, de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos para apoyar sólo a su familia, incluido en ella José Luis Rodríguez Zapatero… además de su mujer y su hermano

El Congreso señala a Sánchez y él mantiene su idea de continuar

Por si alguien lo dudaba… Pedro Sánchez lo ha confirmado.

De manera que aunque una sentencia firme haya condenado a 24 años a su mano derecha y mientras su mano izquierda espera la suya con un pronóstico similar, Pedro Sánchez no se siente vinculado por la elección. Tampoco por el hecho incontrovertible de haber perdido la confianza de la Cámara

Lo que le ha ofrecido Junts a traves de su portavoz Miriam Nogueras es que se aparte, que se eche a un lado para que la Cámara elige a un nuevo presidente, que podría ser socialista o independiente. Una solución Starmer, por ejemplo, sólo que España no es Reino Unido y el Partido Socialista no es el Partido Laborista.

De hecho para medir el grado de sumisión de los socialistas a su líder, su falta de pulso interno y su obediencia ciega, basta escuchar la intervención de Patxi López desde la tribuna. Que dejara un rastro indeleble en el diario de sesiones. Inolvidable.

Miren, justo hoy ha entregado hoy su pasaporte en el juzgado Begoña Gómez tal y como le ha reclamado Juan Carlos Peinado. Le ha pedido diligencia para que se lo devuelva por eso de que comienza la temporada estival y alguna escapada habrá prevista para el verano. Y es verdad que la medida cautelar puede ser considerada muy poco cauteloso, de hecho no es fácil encontrar a quien no la considera exageradísima. Pero de ahí a ver a millones de personas clamando Yo con Begoña… no sé en qué país vivirá Patxi López.

El intercambio con Alberto Núñez Feijóo ha sido durísimo y en las réplicas han comparecido dos referencias muy previsibles, que son Marcial Dorado e Isabel Díaz Ayuso. A lo primero respondió que tenía una fotografía más reciente con un contrabandista… que es José Luis Rodríguez Zapatero. A lo segundo le respondió mandándole a terapia.

Pero lo fundamental es que Feijóo ve en Sánchez al número uno, a aquel donde confluyen todas las tramas que componen el catálogo de escándalos del PSOE

De los socios, exsocios, socios fluctuantes, socios itinerantes y socios con cara de asco pero luego prestos a echarle una mano, ya han oido ustedes a los más críticos, que son los de Junts, pero la sensación de abatimiento se transmitía en las intervenciones de todos los portavoces de los grupos.

El caso más notable por cuanto es el acreedor del papanatismo mesetario es el de Gabriel Rufián, que hace discursos muy vistosos desde la tribuna pero cargados de contradicciones, porque dice que no le gusta el «y tú más» pero le dedica más tiempo a los escándalos de otros que a los del PSOE. Luego se pone bravo y dice eso de míreme a los ojos… usted robo.… Pero miren, alguna conclusión valiosa se puede extraer de su intervención. Esta lo es, desde luego.

Al final de cuentas, lo que hacen socios como Rufián es borrar las líneas rojas y pintarlas un poquito más allá. O como suele decir Daniel Gascón, convertir las líneas rojas en metas volantes. La línea roja ahora sería la financiacion ilegal. Bien. Pedro Sánchez se ha apresurado a negar que tal cosa hubiera ocurrido. Lo interesante es que hoy le ha cosido una adversativa a la frase…