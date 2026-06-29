Latorre expone la imputación de la presidenta de la SEPI: "Si es cierto, la cloaca corrompió el instrumento con el que el Estado invierte su dinero"

25 nuevos imputados. 25. Y aún así lo importante no es la cantidad sino la calidad. La actual presidenta de la SEPI, el Director Corporativo de la SEPI, la Directora y Evaluadora técnica en los comités de la SEPI, el director de Gestión Interna de la SEPI.

Como ya andamos curados de espantos y el umbral del dolor es tan elevado, seguramente no se perciba toda la gravedad de lo ocurrido. Si la cloaca del PSOE ha conseguido corromper a la SEPI estamos ante un caso descomunal. La SEPI es el instrumento con el que el Estado invierte su dinero. Con él invierte en Telefónica, en Correos, en Airbus, en Indra.

Maneja un patrimonio enorme y tiene capacidad para intervenir en sectores estratégicos: energía, defensa, infraestructuras, servicios públicos. Cuando el Estado quiere estar presente en una industria sin gestionarla directamente, lo hace a través de la SEPI.

Bien, pues dos presidentes de la SEPI nombrados por María Jesús Montero están imputados y sobre uno de ellos pesan de indicios de que montó una organización criminal para el cobro de comisiones ilegales.

La clave es el grupo Hirurok. Ese es el nombre del chat en el que se organizaba la triada Vicente Fernández, Antxon Alonso y Leire Diez. En la causa -de la que deriva la investigación sobre las cloacas de Ferraz- se están revisando cinco operaciones de la Sepi en las que la triada habría intervenido.

En todas ellas habrían cobrado comisiones por sus gestiones. La más célebre es ya la de Tubos Reunidos: 113 millones de dinero público y una comisión para la triada Leire, Antxon y Vicente Fernández de más de 214mil euros en total.

Y esta información cobra un nuevo sentido ahora que sabemos que Zapatero envió cuatro folios con ideas para la comparecencia ante la prensa de Leire Díez. Aquella en la que dijo "ni fontanera ni cobarde"… Aquella en la que se presentó Aldama para protagonizar una escena del tipo Tamara Seisdedos y Leonardo Dantés, solo que en versión delincuencial (esta pobre gente solo era grotesca, no eran delincuentes).

Antoñita la Fantástica tenía a Zapatero trabajando de asesor mediático para ella. Estamos hablamos de una miríada de escándalos que está toda relacionada, una especie de hidra de la corrupción, con múltiples cabeza y un solo cuerpo, que se había instalado en el corazón mismo del Estado.

La comparecencia de la secretaria de Zapatero

Hoy la secretaria de Zapatero, la ya célebre Gertrudis Alcázar ha visitado la comisión de investigación del Senado y se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de sus señorías. Derecho que le asiste en su condición de imputada, no vaya a empeorar su situación procesal.

De eso ya se encarga Zapatero cuando comparece ante el juez y le dice que como él no sabe usar un correo electrónica, de la ejecución de las cosas se encarga la leal Gertrudis. Lo cierto es que han pasado ya casi 40 días desde que la Guardia Civil abrió la caja fuerte del despacho del expresidente y se encontró unas joyas que la tasación judicial valoró en un millón 300 mil euros. Nadie ha ofrecido aún una explicación. Bueno, sí, una que era mentira, que es que se trataba de una herencia familiar de como mucho 50mil euros.

Son este tipo de circunstancias las que obran el milagro de darle la razón a alguien como Pablo Fernández de Podemos, que hoy ha dado con la exacta definición del asunto

Y hoy justo ya tienen a su disposición un libro de Santos Cerdán. Del que no sabíamos que tenía ínfulas literarias. No las tiene. Pero seguro que es un libro con mucho subtexto. Ya he estado ojeándolo y miren hay un capítulo, en concreto el tercero, que parece escrito pensando en un único lector, que es Pedro Sánchez. Para que él entienda lo que tiene que entender.

La posible complicación de la investidura de Moreno en Andalucía

Primera sesión del debate de investidura de Juanma Moreno en Andalucía. Hoy el candidato ha pronunciado su discurso y el programa de Gobierno no ha convencido del todo a Vox.

Así que no hay acuerdo y no hay por tanto investidura. Juanma Moreno ha hecho algunas alusiones que le gustan a Vox, como la ralentización del pacto verde o la defensa del campo pero hay una omision que Vox considera imperdonable. Porque no ha querido hablar de inmigración.

No ha hecho ninguna referencia a la prioridad nacional. Ha llamado a la cordura y a respetar el mandato de las urnas. Le quedan dos diputados para la mayoría absoluta y Vox no se los va a aportar, porque ya ha anticipado el voto en contra. De manera que estamos ante un nuevo juego de la gallina, a ver quién da un volantazo y cede, un minuto antes de la repetición electoral. Como habrá una segunda oportunidad ya podemos confirmar que esta primera investidura va a decaer y en la segunda… veremos… porque ambas partes se muestran dispuestas a mantener el envite.