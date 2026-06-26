Latorre expone la realidad del gobierno venezolano tras el terremoto: "Muy eficaz para la represión e incapaz para prestar asistencia"

Hay sonidos que por sí solo son capaces de concentrar toda una tragedia como la que vive Venezuela.

Es el resumen de la impotencia de tantos venezolanos que saben que hay personas atrapadas bajo los escombros y que cada minuto es, nunca mejor dicho, vital.

El balance de muertos se ha elevado y no se va a detener. Son ya 589 los muertos confirmado pero aún hay miles de desaparecidos. Miles no es dato. Miles es una vaguedad. Pero es que no hay una estimación exacta. Miles de desaparecidos. El responsable de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, estima que hay 50 mil desaparecidos. 50 mil.

Los venezolanos están sumidos en un estado de desesperación, porque la marea de ciudadanos que se han movilizado son insuficientes para afrontar las tareas de rescate. Es necesaria maquinar y equipos de emergencia especializados. El Estado venezolano se ha demostrado muy eficaz para la represión de su pueblo y absolutamente incapaz para prestarle asistencia.

Mientras continúa llegando la ayuda internacional desde todo el mundo. Por supuesto también España, con efectivos de la UME que ya se despliegan en el estado de La Guaira. Este es el brigada Alberto Vázquez

Exteriores eleva a 14 los ciudadanos españoles localizados bajo los escombros de los edificios derrumbados por los dos terremotos de Venezuela, cuyo rescate es la "prioridad absoluta" de los equipos de la UME y bomberos que han llegado este mediodía al aeropuerto de la localidad venezolana de Valencia. Mantiene en cinco el número de fallecidos y aumenta hasta 119 la cifra de no localizados. Entre ellos una familia entera de Marín. Un matrimonio residente en la localidad pontevedresa de Marín y sus dos hijos menores.

Los cuatro se encontraban en La Guaira, considerada la 'zona cero' de la catástrofe. Desde entonces no se ha vuelto a tener contacto con ellos y forman parte del casi centenar de españoles que continúan sin ser localizados

El vínculo entre Barrabés y el caso Begoña

Daba igual quien se presentara a ese concurso, que tenía que ganar Barrabés. Los correos encontrados por la UCO refuerzan las sospechas de que el patrocinador de Begoña Gómez recibió un trato de favor de la administración y que red.es resolvió con arbitrariedad las licitaciones a las que se había presentado las empresas de Barrabés. El empresario es a la vez patrocinador y amadrinado de Begoña Gómez. El contribuyó tanto en el IE Africa Center como en la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense.

Ella envió a red.es dependiente del Ministerio de Economía dos cartas de recomendación para apoyarle en los concursos a los que se había presentado. La investigación de la UCO concluye que difícilmente podía ganar otro esos concursos. La UCO resalta que toda la actuación que han revisado va dirigida a que el empresario amigo de Begoña Gómez resulte vencedor: "La predilección por su oferta se observa durante todo el proceso de valoración. [...]

La UTE The Valley-Barrabés resulta ser la licitadora más beneficiada de la arbitrariedad que condiciona toda la valoración de los criterios sujetos a juicios de valor". Una "decisiva arbitrariedad que marca el devenir de las licitaciones", se indica en otro punto del informe.

Y ahora escuchen como se transmite el malestar de los técnicos que tenía que aplicar los criterios que les imponían sus superiores y que se resumían en que tenía que ganar Barrabés: Piensa en que Barrabés es la buena y las demás han de bajar sí o sí [...] es muy injusto", escribe una de las encargadas de redactar las valoraciones. "Carmen, estas son mis notas... si hay preferencias... casi mejor saberlo antes... para mí nt for learning y datahack son los mejores, mejor q Barrabés? qué hago?", dice otro de los mensajes. El 9 de febrero de 2021, una de las técnicos escribe: "Con la que está cayendo y nosotras echando numeritos para que los súperjefazos señalen con sus dedazos".