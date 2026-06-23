Monólogo de Latorre: "¿Qué va a hacer Sánchez ante todos estos escándalos? Nada"

A cada escándalo le ha seguido el rumor de una pregunta. ¿Qué hará Pedro Sánchez? Podrá aguantar… sin mayoría que lo sostenga, sin Presupuestos en toda la legislatura, con su entorno político y familiar investigado por la Justicia… la pregunta se hace un clamor después de una sentencia como la que ha enviado al hombre más importante de su vida política a la prisión con una pena de 24 años.

Ahora que se ha confirmado mediante sentencia firme que una organización criminal operaba desde el puente de mando de su gobierno y de su partido.

Dentro de apenas unas horas, Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para explicar los casos de corrupción que afectan a su gobierno y alrededores. Si tuviera que referirse a todos los que hay abiertos: Plus Ultra, Zapatero, SEPI, hidrocarburos, adjudicaciones ilegales, los sobres de Ferraz, caso hermanísimo o caso Begoña o la sentencia de las mascarillas… ese pleno no terminaría nunca.

Ahora bien, por si alguien espera con una cierta ansiedad o al menos expectación, la respuesta a la pregunta de qué va a hacer Sánchez, es mucho más corta y ya la ha adelantado. Nada. Lo ha hecho en un acto sobre la dependencia, que es una de las grandes asignaturas pendientes del Estado de bienestar.

Ahí ha anunciado un real decreto que permita reformar el sistema de financiación que dotará con 7 mil millones más al sistema de dependencia. Nada. Seguirá sin Presupuestos, sin mayoría parlamentaria y asimilando sentencia a sentencia, auto a auto, informe a informe los escándalos de corrupción de su gobierno

Las críticas de Page y Felipe González

A Pedro Sánchez se le han adelanto dos de sus más persistentes críticos, aquellos que hace ya tiempo advirtieron como Rubalcaba de la insensatez que supondría que su mandato, al frente del partido, primero, y después del Gobierno. Felipe González y Emiliano García Page han protagonizado juntos un encuentro sobre España, su presente y su futuro.

Expresidente del Gobierno y presidente de Castilla La Mancha, se han referido sin ningún problema de la sentencia que ha condenado a José Luis Ábalos y a la organización criminal que operaba desde el núcleo de poder del gobierno y el partido. Page ha sido muy explicito cuando ha asegurado que no le preocupa tanto el alivio penal de Víctor de Aldama y asegura que percibe en la reacción de algunos compañeros del PSOE un temor a que otros sigan el mismo camino delator que el de Aldama

En eso coinciden con uno de los clan de los resentidos, como los bautizo con su habitual amabilidad Oscar Puente. Hoy lo contaba Eduardo Madina en el programa en el que colabora en la SER. Decía que a él le preocupan mucho más los 24 años de Ábalos que los 4 de Aldama. Y ha hecho una descripción de su relación con el que fuera hombre fuerte del sanchismo. Él siempre lo tuvo enfrente y eso, claro, dadas las circunstancias, solo puede enorgullecerle.

La investigación de la UCO señala una reunión entre Leire Díez y el PNV

Un nuevo informe en que la Guardia Civil ha encontrado pruebas de que la trama corrupta del PSOE maniobró con "miembros del PNV" para facilitar que el Gobierno de Sánchez rescatase a la empresa vasca Tubos Reunidos. a formación ha emitido un comunicado en el que admite haber mantenido "reuniones" con miembros del Gobierno para interesarse por la situación que vivía Tubos Reunidos y otras "empresas estratégicas" para Euskadi. Pero han desmentido, eso sí, que exista algún tipo de vínculo con las "actividades que, en paralelo, pudieran estar realizando terceras personas».