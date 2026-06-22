Rafa Latorre, sobre el caso mascarillas: "Condenada una organización criminal en la cúpula del gobierno y del partido, y que traficó con el dolor"

Lo sustancial. Lo que el Tribunal Supremo ha condenado es a una organización criminal que había alcanzado la cúpula del gobierno y del partido y que se dedicó a traficar con el dolor.

Porque vendrán otras sentencias por corrupción, esta es solo la primera, y el desfalco habrá sido más cuantioso. Pero esta trama que ha sido condenada tiene una calidad muy particular.

José Luis Ábalos era parte del mando único de la pandemia que dictaba restricciones e imponía medidas profilácticas como el uso de la mascarilla. Esto es lo que hoy debe estar en primer plano: ha sido condenado por traficar. con el aduana quien con la excusa de tratar la enfermedad impuso sacrificios brutales a la población y levantó las aduanas burocráticas a la contratación pública.

Sin Ábalos nada de esto hubiera sido posible porque Pedro Sánchez había depositado en él toda su confianza y le confirió un gran poder. José Luis Ábalos acumuló el poder orgánico de la secretaria de Organización del PSOE, el mayor presupuesto del gabinete en el ministerio encargado de la obra pública y fue mando único de la pandemia.

Fue también quien sedujo desde la tribuna a la mayoría Frankenstein de la moción de censura, con un discurso que hoy dota de todo sentido a la palabra alipori.

Ábalos ha sido condenado a 24 años de cárcel y el hombre que lo nombró y le dio todo el poder no puede eludir su responsabilidad por ello.

Esto es lo sustancial y lo demás son debates, muy interesantes, acerca de lo punible de la corrupción y el premio al delator, que hubieran sido mucho más creíbles si el PSOE los hubiera abierto cuando condenaron a 33 años de cárcel a Luis Bárcenas y cuando indultó desde el gobierno al concejal que denuncio la Gürtel

Sentencia unánime del Supremo que condena a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García su compinche a 19 y que aplica una atenuante muy cualificada por confesion y colaboración relevante con la Justicia al corruptor Víctor de Aldama, lo que le ahorra entrar por ahora en la cárcel porque permite suspender la ejecución al ser una primera condena.

Bien, en primer lugar a Ábalos no se le condena a más pena que a un violador o a un asesino. Esto son falacias muy vistosas. Lo que ocurre es suma muchos delitos: Organización criminal, un delito continuado de cohecho, cohecho en concurso real con tráfico de influencias, tráfico de influencias… Si vas sumando todos ellos la pena resultante es muy elevado y aunque no corresponderá con el cumplimiento efectivo de condena… sí, se va a pasar un largo tiempo a la sombra.

Reacciones políticas a la condena

Lo que ocurre es que parece que la corrupción solo carcome la democracia si quien incurre en ella es el adversario político… sino todo pena es desproporcionada. Como proclama hoy un muy indignado Óscar Puente.

Por cierto, lo que de la corrupción carcome la democracia es una frase extraída de la sentencia que a su vez ya empleó en su alegato el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón.

Luzón ya sugirió in voce, contra el criterio de la Fiscal General Teresa Peramato, que sería pertinente aplicar la atenuante muy cualificada al delator. Al pentito. Esto del pentito viene de Italia, es el arrepentido, una figura que fue clave para desmantelar la Cosa Nostra y Tangentopoli.

La figura del colaborador con la justicia está muy poco desarrollada en comparación con otros ordenamientos, especialmente el anglosajón o el italiano. Si no se alivia el castigo del que colabora y ayuda a destapar una trama corrupta eso puede tener un efecto desalentador.

Esto es lo que de verdad preocupa al Gobierno y motiva la indignación oficialista. El carácter aleccionador de Víctor de Aldama, que puede animar a colaborar a otros personajes que se encuentran ante el dilema en otras tramas: como puede ser Vicente Fernández o Julito Martínez o Gertrudis Alcázar.

Cuando la sentencia precisa que se ha producido una colaboración relevante es porque Aldama no solo se ha inculpado y ha confesado lo suyo sino que procurado material que ha permitido abrir una causa como la de las adjudicaciones presuntamente ilegales de Santos Cerdán. Sin Aldama hubiera sido muy difícil guiarse por los laberintos de una trama tan compleja y de una organización que actuaba de manera clandestina.

Miren, esto lo entendía muy bien Félix Bolaños cuando justificaba el indulto de José Luis Peñas, que es el concejal que denunció la Gürtel. Este corte que van a oír es bastante reciente. 24 de octubre de 2024.

Esta es solo una de las causas que afectan a Víctor de Aldama, que si tiene un motivo para la preocupación se llama hidrocarburos. No habrá impunidad para Aldama porque se enfrenta a casos más graves pero hay un alivio procesal del que no preocupa tanto que sea injusto como aleccionador.

Pero esto no es lo sustancial sino que una organización criminal actuaba desde el corazón de gobierno y del partido…. y otra cosa… la instrucción de Leopoldo Puente ha sido tan primorosa que ha sido confirmada casi punto por punto en esta sentencia, que incluso emplea algunas frases del alegato del fiscal anticorrupción, como esta de que "La corrupción carcome la democracia".

Si no exactamente lo mismo, algo muy parecido dijo José Luis Ábalos cuando subió a la tribuna en aquella moción de censura en la que invitó a los diputados a darle la presidencia a Pedro Sánchez. La corrupción lo hacía urgente.

Hoy ha sido Alberto Núñez Feijóo quien le ha pedido al presidente del gobierno que asuma su responsabilidad por la situación actual de España.ç