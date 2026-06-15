Rafa Latorre, sobre Begoña Gómez: "Fin de una instrucción de ruido y de furia. Su destino quedará en manos de la Audiencia Nacional"

Ya hay pocas dudas de cual será el destino judicial de Begoña Gómez: un auto de apertura de juicio oral y la mujer de Pedro Sánchez se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional para se juzgada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Hoy se ha producido la última comparecencia ante el juez Peinado, que cierra así la fase de investigación.

La citación tenía otro objetivo que explica por qué tenía que estar presente la investigada Begoña Gómez. El magistrado tenía que resolver si imponía medidas cautelares, que incluía la posibilidad de prohibirle salir de España sin autorización, retirándole el pasaporte, y obligarle a comparecer en el juzgado el 1 y 15 de cada mes.

A las seis de la tarde estaba citada para su doble comparecencia ante el juez Peinado. Fin de una instrucción de ruido y de furia y el destino de Begoña Gómez quedará en manos de la Audiencia Nacional.

Nuevos detalles del caso sobre Leire Díez y las cloacas del PSOE

El día que supo que un juez había abierto diligencias contra su esposa, Pedro Sánchez escribió una carta de una cursilería sin igual que provocó una reacción inmediata en Ferraz. Fue entonces cuando el PSOE empezó a sufragar los gastos de la cloaca cuya dirección Santos Cerdán había encargado a Leire Díez.

El informe más reciente de la UCO es pura fibra. No es demasiado largo, son apenas 100 folios, pero es tal la concentración de podredumbre. Miren, por de pronto es un compendio perfecto de lo que significa el lawfare.

Esto del lawfare es un producto de importación argentina que Podemos trajo a España y que en estos tiempos recientes, en su viaje excéntrico, el PSOE adoptó como propio. Se decían víctimas del lawfare y lo que vemos es que eran sus principales promotores. Entre otras cosas mediante la utilización de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección General de la Guardia Civil para operaciones de represalia contra quienes se atrevian a investigar al PSOE, al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

¿Qué muestra el informe de la UCO sobre la cloaca del PSOE? Una brigada organizada e hiperactiva que había alcanzado zonas sensibles del Estado y que no solo promovía acciones de todo tipo, sino que llevaba un minucioso seguimiento del cumplimiento de sus encargos. Hay un folio especialmente pavoroso, que es el que va encabeza como ‘Incumplimientos’. Ese enunciado, incumplimientos, demuestra que hubo un encargo y que el encargo fue aceptado, de ahí que la cloaca creyera que había que rendir cuentas por ello.

El documento, fechado el 19 de noviembre de 2024, siete meses después de que el grupo comandado por Cerdán y Leire comenzara a funcionar y en él se quejaba Leire Díez a su jefe Santos Cerdán de algunas demoras. Por ejemplo: Supuestamente el fiscal iba a llamar al abogado de Villarejo y esta llamada no se ha producido. IMPORTANTE: Villarejo tiene las pruebas que demostrarían la corrupción de Marchena».

Rebeca Torró es la nueva secretaria de Organización del PSOE y por eso cuando habla todos entendemos que habla el PSOE por ello. El problema para Rebeca Torró es que la UCO señala que el jefe del sicariato era nada menos que su predecesor en el cargo y de ahí que Leire dispusiera de acceso privilegiado a lugares sensible del Estado vedado a cualquier civil.

Hoy le han preguntado a Santos Cerdán por lo que se va conociendo del informe

Una de las formas de defensa más habituales es la de decir… bueno, Leire Díez podía ir por ahí pidiendo cosas pero luego nadie le hacía caso. No miren. La directora de la Guardia Civil y la 'fontanera' Leire Díez se mensajearon la misma mañana en que Mercedes González ordenó abrir una investigación a la UCO.

La UCO ha detectado dos contactos por whatsapp entre ambas ese mismo domingo a las 9.16h. El primero" resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva", indica el informe. El segundo rastro de la aplicación de mensajería "resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la Directora General de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas».

Lo relevante es lo que ocurrió justo después y es que a las 11.30 de la mañana el DAO encargó una investigación interna. "Se aprecia la existencia de un interés sostenido en el tiempo por parte de la presunta organización criminal dirigido a cuestionar y desacreditar la actuación de la Unidad Central Operativa", se añade. "Para ello, se habrían impulsado distintas actuaciones, orientadas, por un lado, a comprometer determinadas causas en las que esta Unidad participaba como Policía Judicial, y por otro, en obtener información comprometedora sobre algunos de sus agentes, todo ello con el propósito de erosionar su credibilidad".