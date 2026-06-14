Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Brasil se atasca, Australia da la sorpresa y Curazao se prepara para su debut
"Hay que aceptar las críticas", dijo Ancelotti con cara de pocos amigos, tras el choque con Marruecos de la primera jornada del Grupo C en el MetLife Stadium.
Brasil y Marruecos empatan y se reparten los puntos en un partido muy disputado (1-1): así lo vivimos en Radioestadio
En directoActualizado a las
Marruecos celebra el empate ante Brasil pero lamenta haber dejado escapar la victoria
Los marroquíes recibieron con sentimientos encontrados el empate de su selección ante Brasil en el estreno de Marruecos en el Mundial 2026, entre la alegría por haber sumado frente a un gigante y la frustración por haber desperdiciado un triunfo "que estaba al alcance".
La expectación en Rabat creció desde primeras horas de la noche y, cuando el partido arrancó a las 23.00 hora local, las calles quedaron casi desiertas mientras cafeterías y restaurantes se llenaban de aficionados con camisetas y banderas nacionales.
Según pudo constatar EFE, varios de los establecimientos de la capital colgaron el cartel de completo y retransmitieron el encuentro en pantallas gigantes.
Curazao, la nación más pequeña en debutar en un Mundial
Curazao, una pequeña isla en el Caribe con 150.000 habitantes vinculada a Países Bajos, se convertirá en la nación más pequeña en debutar en un Mundial cuando se enfrente este domingo contra Alemania; una gesta que sus jugadores confían que sirva de inspiración para los niños de la isla, y que aseguran que las generaciones mayores jamás habrían imaginado.
Esta selección caribeña, que comenzó a competir en su forma actual a partir de 2010, no solo nunca había clasificado a un Mundial, sino que ni siquiera había alcanzado la última fase de clasificación de la Concacaf, donde esta vez acabó invicto.
Una hazaña que despertó la ilusión en esta isla ubicada a poco más de 60 kilómetros de la costa de Venezuela, que hace dieciséis años dejó atrás las Antillas Neerlandesas para convertirse en un país autónomo constituyente dentro de Países Bajos.
"Mi papá y mi abuelo, que obviamente han vivido el fútbol durante tantos años en Curazao, probablemente nunca se imaginaron ver a Curazao en un Mundial. Para ellos vivir eso es algo increíble", dijo a EFE Tahith Chong, delantero de la selección caribeña.
Advocaat: "Sigo entrenando porque me gusta, no por el dinero"
Dick Advocaat, seleccionador de Curazao y a sus 78 años el técnico más veterano en el Mundial 2026, dijo que sigue entrenando porque le "gusta" y "no por el dinero".
"Sigo entrenando porque me gusta, no por el dinero", afirmó este sábado Advocaat en la rueda de prensa organizada en el NRG Stadium de Houston en la víspera del debut de Curazao contra Alemania, cuatro veces campeona del mundo.
Para Curazao será un estreno absoluto en un Mundial, pero Advocaat aseguró que su equipo llega con confianza. "Un día antes del partido debe estar listo el plan. Sabemos que jugamos contra un equipo fantástico y tenemos que responder", afirmó el preparador holandés.
Después de dos años trabajando en Curazao, Advocaat bromeó sobre el hecho de que ya se siente un poco local.
Australia frustra a Turquía y da la sorpresa en Vancouver al contragolpe
La selección de Australia ha ganado este domingo a Turquía (2-0) en lo que puede ser la gran sorpresa del Grupo D de este Mundial, con una victoria 'aussie' basada en dos contragolpes bien definidos que noquearon a unos turcos que, superiores sobre el papel y también en el verde en cuanto a posesión y ocasiones, no supieron tumbar el muro australiano en el BC Place de Vancouver (Canadá).
En fútbol cuentan los goles, no los nombres y apellidos ni las aproximaciones al área rival. Y Australia, que supo salir muy bien a la contra, con criterio y definición, tuvo varios contragolpes y aprovechó dos de ellos para tumbar a la Turquía de los Arda Güler, Hakan Çalhanoglu u Orkun Kökçü. Ahora, los turcos se complican la vida en un Grupo liderado por Estados Unidos, que vapuleó a Paraguay, y por esta Australia de Popovic.
El triunfo tuvo además cierto valor histórico para los oceánicos. Australia había perdido cinco de sus seis estrenos anteriores en una Copa del Mundo y solo había comenzado con victoria en Alemania 2006, precisamente en aquel equipo del que formó parte el ahora seleccionador Tony Popovic. Veinte años después, los 'socceroos' arrancaron este Mundial cambiando una dinámica que parecía instalada.
Escocia toma la delantera
Para disgusto de Brasil, el telón de la primera jornada del Grupo C cayó horas después en el estadio Foxborough, de Boston, con un triunfo por la mínima de Escocia sobre Haití.
La exhibición del conjunto de Steve Clark tampoco fue para tirar cohetes, pero esta vez resultó suficiente el remate de John McGinn, centrocampista del Aston Villa inglés que impactó el balón en el centro del área y, gracias a un desvío, vulneró la valla caribeña.
El segundo episodio en este grupo se vivirá el 19 de junio, cuando Escocia se citará en Boston con Marruecos y Haití plantará cara a Brasil el mismo día en Filadelfia.
Brasil se atasca, Vinicius corrige
Un gol de Ismael Saibari en el minuto 21 con asistencia de Brahim Díaz adelantó a Marruecos en el debut mundialista del italiano Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil, pero Vinícius, en rol estelar, salvó los muebles del naufragio con un golazo a los 32.
A la Canarinha no le sobró nada y lo poco que sacó este sábado con el empate a uno dejó muchas dudas mientras el entrenador parece que no encuentra el once tipo, busca recursos en el banquillo y la delegación sigue a la espera a Neymar.
"Hay que aceptar las críticas", dijo Ancelotti con cara de pocos amigos, tras el choque de la primera jornada del Grupo C en el MetLife Stadium. Pero dejó un aviso a los navegantes: "No se gana un Mundial según cómo juegas el primer partido".