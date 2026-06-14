Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Brasil se atasca, Australia da la sorpresa y Curazao se prepara para su debut

Curazao, la nación más pequeña en debutar en un Mundial

Curazao, una pequeña isla en el Caribe con 150.000 habitantes vinculada a Países Bajos, se convertirá en la nación más pequeña en debutar en un Mundial cuando se enfrente este domingo contra Alemania; una gesta que sus jugadores confían que sirva de inspiración para los niños de la isla, y que aseguran que las generaciones mayores jamás habrían imaginado.

Esta selección caribeña, que comenzó a competir en su forma actual a partir de 2010, no solo nunca había clasificado a un Mundial, sino que ni siquiera había alcanzado la última fase de clasificación de la Concacaf, donde esta vez acabó invicto.

Una hazaña que despertó la ilusión en esta isla ubicada a poco más de 60 kilómetros de la costa de Venezuela, que hace dieciséis años dejó atrás las Antillas Neerlandesas para convertirse en un país autónomo constituyente dentro de Países Bajos.

"Mi papá y mi abuelo, que obviamente han vivido el fútbol durante tantos años en Curazao, probablemente nunca se imaginaron ver a Curazao en un Mundial. Para ellos vivir eso es algo increíble", dijo a EFE Tahith Chong, delantero de la selección caribeña.