México - Sudáfrica, en directo: sigue en vivo el Mundial 2026
México y Sudáfrica se miden en el que será el partido inaugural de esta Copa del Mundo. Ambas selecciones repiten el escenario de 2010, cuando también dieron arranque al torneo. México parte como gran favorita para llevarse el partido, pero los sudafricanos quieren dar la sorpresa.
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El grupo A, lleno de ilusión
A México y Sudáfrica se suman Corea del Sur y República Checa, todas ellas en busca de pasar a la siguiente ronda y hacer historia. No obstante, México tendrá una presión añadida por ser la favorita y, como no, por ser una de las anfitrionas.
México organiza un Mundial por tercera vez en su historia, tras 1970 y 1986, y en ambas ediciones llegó a cuartos de final. Desde entonces, en los torneos disputados fuera de casa, el "Tri" ha llegado a octavos en ocho ocasiones consecutivas y ha sido eliminado en las ocho. Por ello, la presión es máxima.
Javier Aguirre abrirá el Mundial en el Azteca, con Santiago Giménez esperando estar recuperado de su lesión de tobillo, con Edson Álvarez intentando llegar también a tiempo, y con la sensación de que si hay un torneo para acabar con la maldición es este.
Un partido vital para las aspiraciones de Sudáfrica
La selección sudafricana llega a este Mundial con la ambición de pasar por primera vez una fase de grupos. Parte de sus aspiraciones pasan puntuar hoy ante una de las anfitrionas, México.
La selección de centroamérica es favorita no solo para ganar el encuentro, sino para quedar primera de grupo. No obstante, los Bafana Bafana quieren dar la sorpresa y apuntarse a los dieciseisavos.
¡Buenas tardes!
Bienvenidos a la retransmisión de este México - Sudáfrica del Mundial de 2026. Ambas selecciones inaugurarán el campeonato más grande de la historia, con hasta 48 selecciones.