México - Sudáfrica, en directo: sigue en vivo el Mundial 2026

El grupo A, lleno de ilusión

A México y Sudáfrica se suman Corea del Sur y República Checa, todas ellas en busca de pasar a la siguiente ronda y hacer historia. No obstante, México tendrá una presión añadida por ser la favorita y, como no, por ser una de las anfitrionas.

México organiza un Mundial por tercera vez en su historia, tras 1970 y 1986, y en ambas ediciones llegó a cuartos de final. Desde entonces, en los torneos disputados fuera de casa, el "Tri" ha llegado a octavos en ocho ocasiones consecutivas y ha sido eliminado en las ocho. Por ello, la presión es máxima.

Javier Aguirre abrirá el Mundial en el Azteca, con Santiago Giménez esperando estar recuperado de su lesión de tobillo, con Edson Álvarez intentando llegar también a tiempo, y con la sensación de que si hay un torneo para acabar con la maldición es este.

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