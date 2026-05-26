Así queda el grupo A del Mundial 2026: México y Corea del Sur, las grandes favoritas

El próximo 11 de junio arrancará el Mundial de fútbol de 2026. México y Sudáfrica inaugurarán la mayor competición de selecciones en un encuentro que recuerda al pasado. Y es que hace exactamente dieciséis años, ambas selecciones fueron protagonistas en el arranque del torneo.

Un 11 de junio de 2010, México y Sudáfrica disputaron el primer partido del campeonato. Ahora, un 11 de junio de 2026, los dos equipos volverán a inaugurar un campeonato del mundo. Casi dos décadas después, el fútbol ha reunido a las dos selecciones en un mismo grupo.

Sin embargo, la gran coincidencia no reside en el emparejamiento, sino en todo lo que gira a su alrededor. Todo sucederá el mismo día y en el mismo mes, con ambos equipos como protagonistas y con Javier Aguirre como técnico del banquillo mexicano, al igual que ocurrió en aquel mundial que trae buenos recuerdos a los españoles.

No es una coincidencia cualquiera. Se trata de la primera vez en la historia de las Copas del Mundo que se repite un partido inaugural entre las mismas dos selecciones.

Corea del Sur y República Checa completan el grupo

Además de México y Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa completan el grupo A del Mundial. Por un lado, los asiáticos suman su undécima participación mundialista consecutiva con, muy probablemente, uno de los mejores equipos de su historia. Son Heung-min llega a su cuarto Mundial con 34 años y la experiencia de haber convertido la Premier League en su liga durante una década, Lee Kang-in, del PSG, fue el mejor jugador asiático de la temporada pasada y Kim Min-jae es uno de los mejores defensas centrales de la Bundesliga. Unos argumentos más que suficientes para pensar que los coreanos pueden alcanzar su mejor posición en un campeonato del mundo.

Por su parte, la cuarta selección que completa este primer grupo es República Checa, que llega a este torneo tras clasificarse en la repesca europea. Derrotó a Irlanda en semifinales y a Dinamarca en la final, y una de sus grandes estrellas es Patrick Schick, delantero del Bayer Leverkusen.

Además, los checos vuelven a un Mundial por primera vez desde 2006 de la mano de Miroslav Koubek, el seleccionador más veterano de la historia de la Copa del Mundo con 74 años.

Sin duda, el grupo está bien equilibrado y eso es precisamente lo que lo hace interesante. México y Corea del Sur se presentan como las grandes favoritas a clasificar a la siguiente ronda, pero el fútbol no entiende de lógica. Y es que tanto Sudáfrica como República Checa tienen el talento suficiente como para complicar a cualquiera.

México sufrirá la presión de ser anfitriona

México organiza un Mundial por tercera vez en su historia, tras 1970 y 1986, y en ambas ediciones llegó a cuartos de final. Desde entonces, en los torneos disputados fuera de casa, el "Tri" ha llegado a octavos en ocho ocasiones consecutivas y ha sido eliminado en las ocho. Por ello, la presión es máxima.

Javier Aguirre abrirá el Mundial en el Azteca, con Santiago Giménez esperando estar recuperado de su lesión de tobillo, con Edson Álvarez intentando llegar también a tiempo, y con la sensación de que si hay un torneo para acabar con la maldición es este.

Y es que existe una historia pendiente en este grupo que va más allá del fútbol. México lleva ocho eliminaciones en octavos de final seguidas. Cada vez que el torneo se pone serio, los sudamericanos tropiezan en el mismo escalón. Sin embargo, esa maldición podría acabar gracias al factor localía: dos partidos en Ciudad de México, uno en Guadalajara y una afición que ha esperado cuatro décadas para volver a ver a su selección en una Copa del Mundo en casa.

Los enfrentamientos

El calendario manda. México abrirá el torneo el 11 de junio en el Azteca ante Sudáfrica, en un partido cargado de historia. Será la octava ocasión que la selección mexicana inaugurará una Copa del Mundo, y en sus siete debuts anteriores sólo registra empates y derrotas. Un día después, Corea del Sur arrancará su andadura en Guadalajara ante República Checa.

En la segunda jornada, México vuelve a Guadalajara para enfrentarse a los asiáticos en un enfrentamiento clave para las aspiraciones de ambas selecciones, mientras que los checos y los sudafricanos se jugarán tres puntos vitales para creer en el pase. En la jornada final, el 25 de junio, México recibirá a República Checa en el Azteca y Sudáfrica a Corea del Sur en Monterrey.

Fechas y horarios

Jornada 1

México - Sudáfrica (11 de junio, 21:00 horas)

Corea del Sur - República Checa (12 de junio, 04:00 horas)

Jornada 2

República Checa - Sudáfrica (18 de junio, 18:00 horas)

México - Corea del Sur (19 de junio, 03:00 horas)

Jornada 3

Sudáfrica - Corea del Sur (25 de junio, 03:00 horas)

República Checa - México (25 de junio, 03:00 horas)