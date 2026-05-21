Sudáfrica vuelve al Mundial con la ambición de pasar por primera vez una fase de grupos

SUDÁFRICA – GRUPO A

Rivales en la fase de grupos: México (11 jun., Ciudad de México), República Checa (18 jun., Guadalajara), Corea del Sur (24 jun., Monterrey).

México (11 jun., Ciudad de México), República Checa (18 jun., Guadalajara), Corea del Sur (24 jun., Monterrey). Once tipo: R. Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mokoena, Adams; Moremi, Mofokeng, Hlongwane; Foster.

R. Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mokoena, Adams; Moremi, Mofokeng, Hlongwane; Foster. Clasificación: Primera del Grupo C africano (CAF).

Primera del Grupo C africano (CAF). Participaciones en el Mundial: 4 (1998, 2002, 2010, 2026).

4 (1998, 2002, 2010, 2026). Mejor posición en el Mundial: Primera fase.

Sudáfrica regresa a un Mundial 16 años después de organizar el de 2010, su última participación junto a las de 1998 y 2002. Nunca ha superado la fase de grupos y ese es el objetivo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, al que llega, desde luego, sin presión, pero impulsada por el tercer puesto en la Copa Africana de Naciones 2023 y con la ambición de dar la sorpresa en un grupo exigente.

El regreso de los Bafana Bafana

El destino ha querido, además, que el regreso sea simétrico: los Bafana Bafana abrirán el torneo el 11 de junio en el Azteca contra México, el mismo rival al que empataron en el partido inaugural de 2010 en Johannesburgo con el gol de Siphiwe Tshabalala.

Es la primera vez en la historia de los Mundiales que se repite un partido inaugural entre las mismas dos selecciones.

El belga Hugo Broos es su seleccionador, y a los 73 años ya ha confirmado que se retirará después del torneo.

Frente a la Corea del Sur de las grandes ligas, Broos apuesta por el talento local. Solo seis de sus jugadores militan en ligas extranjeras; el grueso del equipo lo forman futbolistas de la liga sudafricana y con ello ha conseguido mantener la cohesión y el entendimiento dentro del campo.

Lyle Foster y el liderazgo de Ronwen Williams

Su delantero, Lyle Foster (25 años), es el único jugador del equipo con experiencia en el fútbol de élite. Milita en el Burnley FC, de la Premier League, tras pasar por el fútbol francés, portugués y belga.

Jugador de capacidad goleadora y fortaleza física, sufrió una depresión que le obligó a alejarse de los terrenos de juego en 2023, recién llegado a su actual club. El Burnley le brindó la ayuda necesaria y regresó dos meses después convertido en un ejemplo de superación.

Desde entonces se ha consolidado en el equipo y ha sido clave en la clasificación para el Mundial.

Ronwen Williams es el gran estandarte de la selección de Sudáfrica. Capitán de los "Bafana Bafana", el portero del Mamelodi Sundowns se ha convertido en el principal argumento competitivo del equipo dirigido por Hugo Broos.

Su liderazgo, regularidad y capacidad para decidir partidos en momentos clave explican por qué Sudáfrica se sostuvo desde la solidez defensiva durante la fase de clasificación.

Fue uno de los grandes protagonistas de la Copa Africana de Naciones de 2023 al detener cuatro penaltis en una sola tanda y convertirse en el primer jugador de la Premier Soccer League sudafricana en ser nominado al Trofeo Yashin.

En un conjunto joven y en plena reconstrucción, Williams es mucho más que un portero: es el sostén emocional y deportivo de una selección que vuelve a un Mundial con la ambición de competir sin complejos.

Fortalezas y debilidades

El equipo funciona sobre un 4-2-3-1 fluido, y su mayor virtud es una concentración obsesiva para cumplir el plan de juego durante 90 minutos.

La debilidad es evidente: la mayoría de sus jugadores compite en la liga local, lo que limita la exposición a presiones y ritmos de alta exigencia. Contra México, Corea del Sur o República Checa, eso se nota.

¿Hasta dónde llegará?

Superar la fase de grupos sería histórico para una selección que en sus cuatro participaciones mundialistas jamás lo ha conseguido. El partido ante República Checa parece el más asequible.

Si los Bafana Bafana dan la sorpresa ante México o sacan algo positivo de alguno de sus dos grandes rivales, pueden pelear por un tercer puesto clasificado.