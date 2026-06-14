Brasil - Marruecos, en directo: sigue en vivo el Mundial 2026

Lula manda un recado a Ancelotti: que la selección brasileña juegue con "alma"

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le pidió al técnico Carlo Ancelotti que la selección nacional juegue con "alma" y "garra", y con el pensamiento puesto en el pueblo, en un vídeo publicado este sábado en sus redes sociales.

A horas del estreno de Brasil en el Mundial 2026 ante Marruecos, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el mandatario utilizó sus canales oficiales para enviar un mensaje de apoyo y exigencia al combinando nacional.

"No tenemos la mejor selección del mundo, pero tenemos la mejor selección de Brasil. Es la que usted eligió. Son jugadores que usted sabe que pueden hacer lo que espera que hagan. Por lo tanto, dele un consejo a estos muchachos: además de jugar al fútbol, como ya saben, jueguen con un poco de alma", expresó el mandatario en un vídeo de casi tres minutos.

"Cuando se caigan, levántense. Cuando se caigan, no se queden quejándose, levántense y vayan a quitarle el balón al adversario. Y recuerden una cosa: lo que vale es patear el balón a la portería del adversario y que entre. Lo que vale es el balón en la portería contraria, así que siempre que puedan, ¡pateen! ¡Por el amor de Dios, pateen!", completó Lula.