Brasil - Marruecos, en directo: sigue en vivo el Mundial 2026
Llega uno de los platos fuertes de este Mundial: el estreno de Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil frente a una de las selecciones que puede dar la sorpresa, Marruecos.
En directoActualizado a las
¡Ya rueda el balón!
Primera posesión para Marruecos
SUENA EL HIMNO DE MARRUECOS
Ahora es el turno de Marruecos, cuyos jugadores entonan ya el himno nacional
SUENAN LOS HIMNOS
Ya suena el himno de Brasil, a punto de empezar el partido
Ancelotti ya está sobre el terreno de juego
A punto de comenzar el partido, Ancelotti junto con los jugadores descartados ya están sobre el campo para la ceremonia de inicio de partido.
Once inicial de Marruecos también confirmado
También se conoce el XI incial de Marruecos
- Bono; Achraf, Riad, Diop, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Brahim, Saibari y El Khannouss.
Tres novedades en el once de Brasil
Carlo Ancelotti sorprende con tres novedades
- XI de Brasil: Alisson, Ibañez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paquetá, Vini Jr.; Igor Thiago.
El exjugador de Brasil, Casagrande: "Vinícius tiene más posibilidades de desequilibrar el Mundial que Raphinha"
El exjugador de la selección brasileña Walter Casagrande considera que Vinícius Júnior tiene más capacidad para desequilibrar el Mundial 2026 que Raphinha y evita pronunciarse sobre Neymar porque solo habla de futbolistas que están en condiciones de jugar.
"Creo que Vinícius Júnior tiene más posibilidades de desequilibrar la Copa del Mundo que Raphinha", dijo en una entrevista con EFE en los alrededores del MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde este sábado la Canarinha debuta en el Grupo C contra Marruecos.
No obstante, Casagrande, quien en la década de 1980 formó parte de un movimiento prodemocracia impulsado por los jugadores del Corinthians, coloca en el 'debe' con la absoluta tanto al extremo del Real Madrid como al atacante del FC Barcelona.
Lula manda un recado a Ancelotti: que la selección brasileña juegue con "alma"
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le pidió al técnico Carlo Ancelotti que la selección nacional juegue con "alma" y "garra", y con el pensamiento puesto en el pueblo, en un vídeo publicado este sábado en sus redes sociales.
A horas del estreno de Brasil en el Mundial 2026 ante Marruecos, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el mandatario utilizó sus canales oficiales para enviar un mensaje de apoyo y exigencia al combinando nacional.
"No tenemos la mejor selección del mundo, pero tenemos la mejor selección de Brasil. Es la que usted eligió. Son jugadores que usted sabe que pueden hacer lo que espera que hagan. Por lo tanto, dele un consejo a estos muchachos: además de jugar al fútbol, como ya saben, jueguen con un poco de alma", expresó el mandatario en un vídeo de casi tres minutos.
"Cuando se caigan, levántense. Cuando se caigan, no se queden quejándose, levántense y vayan a quitarle el balón al adversario. Y recuerden una cosa: lo que vale es patear el balón a la portería del adversario y que entre. Lo que vale es el balón en la portería contraria, así que siempre que puedan, ¡pateen! ¡Por el amor de Dios, pateen!", completó Lula.