Julia Otero, en el 80 cumpleaños de Donald Trump: "Difícilmente sufrirá las consecuencias de todos sus actos octogenarios"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves haber alcanzado un "gran acuerdo" de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto en el que posiblemente no esté presente.

Tras dos días consecutivos de ataques en Oriente Medio, que hicieron peligrar la permanencia del alto el fuego firmado el 8 de abril, Washington amenazó con nuevos bombardeos y la posibilidad de invadir la isla de Jarg, enclave petrolero estratégico iraní, para asumir el control de la industria de crudo como en Venezuela. Sin embargo, horas después, el jefe del Estado anunció la cancelación de nuevos ataques contra Irán ante el avance de las negociaciones. Poco después, el presidente salió a anunciar este principio de acuerdo, aunque medios estatales iraníes han señalado que todavía no se ha alcanzado nada definitivo.

Estos últimos anuncios han coincidido en el tiempo con el cumpleaños del presidente Trump, que cumple 80 años este domingo y es el motivo por el que Julia Otero le dedica su columna: "Hoy cumple 80 años Donald Trump. Lo peor de quien se siente aún más sheriff del mundo es que tiene poca vida por delante".

Se refiere la presentadora de Julia en la onda a que, cuando el presidente abandone la Casa Blanca, presumiblemente, no le quedarán "demasiados años por delante", de manera que "difícilmente sufrirá las consecuencias de todos los actos de hoy".

La columna de Julia Otero

Hoy cumple 80 años Donald Trump. Lo peor de quien se siente aún sheriff del mundo es que tiene poca vida por delante.

Entiéndanme: cuando sea que abandone la Casa Blanca, no le van a quedar demasiados años por delante, de modo que difícilmente sufrirá las consecuencias de todos sus actos octogenarios de hoy. Y no solo eso. Es también posible que su edad le impida entender el mundo que está naciendo.

No tomen esto como una muestra de edadismo o discriminación por la edad, en absoluto. Nada mejor para preservar los principios que escuchar a los ancianos sabios y buenos, esos que atesoran todo el conocimiento. Pero ¿qué ocurre cuando el anciano ni es lo uno ni lo otro, ni sabio ni bueno?

Recuerden la rabia de jóvenes ingleses a los que sus abuelos obligaron a salir de la Unión Europea. Muchos de los que votaron por el Brexit ya estarán en el cementerio. Pero las consecuencias de aquel voto la están pagando sus nietos.

Y ya que estamos con la edad a vueltas: si tienen menos de 70 años, recuerden que pueden ser donantes de sangre, cuyo día mundial es hoy, 14 de Junio. Es la única sangre de la que me gustaría hablarles hoy.

Buenos días a la buena gente. Si alguien es donante y nos lo quiere contar, estaremos encantados.

Foto: Onda Cero