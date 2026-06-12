México y Corea del Sur comenzaron con victoria su andadura en el Mundial 2026 y se sitúan al frente del Grupo A tras la primera jornada. Los mexicanos, anfitriones del torneo, se impusieron con autoridad a Sudáfrica (2-0) en el partido inaugural gracias a los goles de Quiñones y Raúl Jiménez, mientras que Corea del Sur remontó ante República Checa (2-1) con tantos de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu. Ambos equipos suman sus tres primeros puntos y dan un importante paso hacia la clasificación para la siguiente ronda.
Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Corea y México encabezan el grupo A
México y Corea del Sur arrancaron con victoria el Mundial 2026 y lideran el Grupo A tras la primera jornada. Los anfitriones superaron a Sudáfrica por 2-0, mientras que los surcoreanos remontaron ante República Checa para imponerse por 2-1.
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Sphephelo Sithole primer expulsado en el Mundial 2026
El Mundial 2026 ya tiene sus primeras expulsiones. La primera fue para el sudafricano Sphephelo Sithole, que vio la tarjeta roja por derribar a Brian Gutiérrez cuando encaraba solo al portero mexicano. Más tarde, el encuentro inaugural dejó otras dos expulsiones: la de ThembaZwane, también de Sudáfrica, por un manotazo sobre Alvarado, y la del mexicano César Montes por una dura entrada sobre Adams. Tres tarjetas rojas en el primer partido del torneo que reflejan la tensión vivida en el tramo final del México-Sudáfrica.
Remontada para comenzar el mundial con motivación
Corea del Sur arrancó el Mundial 2026 con una victoria de carácter. Tras verse por detrás en el marcador, el equipo liderado por Son Heung-min mantuvo el control del juego durante buena parte del segundo tiempo, generó más sensación de peligro y acabó imponiendo su ritmo ante una República Checa que fue perdiendo protagonismo con el paso de los minutos.
La remontada por 2-1 coloca a los surcoreanos segundos con tres puntos muy valiosos en el Grupo A.
Dos mitades a dos ritmos diferentes
Partido de dos caras. Chequia se mostró muy sólida durante la primera mitad y comenzó con fuerza la segunda parte en la que el ritmo de juego aumentó. Corea del Sur dio un paso adelante después del tanto checo.
Los surcoreanos asumieron la iniciativa, acumularon llegadas sobre la portería rival y encontraron el premio con dos goles en apenas doce minutos. Incluso los checos vieron cómo se les anulaba un tanto cuando buscaban reaccionar tras la remontada asiática.
Chequia dio el primer golpe en Guadalajara
Chequia golpeó primero en Guadalajara gracias al tanto de Ladislav Krejčí en la primera mitad, pero Corea del Sur reaccionó tras el descanso y fue creciendo con el paso de los minutos. El empate llegó en el 67 por medio de Hwang In-beom, que culminó una gran acción individual, y la remontada se consumó en el 79 con el gol de Oh Hyeon-gyu. El 2-1 premió la insistencia del conjunto asiático, que terminó dominando el tramo decisivo del encuentro
México convence con una sólida victoria ante Sudáfrica
México comenzó el Mundial 2026 con una convincente victoria por 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural. Los de Javier Aguirre dominaron el encuentro desde el inicio y se adelantaron muy pronto gracias a un gol de Quiñones tras un error defensivo rival. La expulsión de Sithole al comienzo de la segunda mitad facilitó aún más el control mexicano, que sentenció en el minuto 67 con un tanto de Raúl Jiménez. Superior en juego, ocasiones y posesión durante gran parte del choque, México sumó sus tres primeros puntos y dejó muy buenas sensaciones en su estreno mundialista.