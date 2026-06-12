Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Corea y México encabezan el grupo A

Remontada para comenzar el mundial con motivación

Corea del Sur arrancó el Mundial 2026 con una victoria de carácter. Tras verse por detrás en el marcador, el equipo liderado por Son Heung-min mantuvo el control del juego durante buena parte del segundo tiempo, generó más sensación de peligro y acabó imponiendo su ritmo ante una República Checa que fue perdiendo protagonismo con el paso de los minutos.

La remontada por 2-1 coloca a los surcoreanos segundos con tres puntos muy valiosos en el Grupo A.