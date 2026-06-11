La guía completa del Mundial 2026: selecciones, cruces, eliminatorias y jugadores clave

Ha llegado el día que todos los amantes del gran fútbol esperan con ansia y que tan solo ocurre una vez cada cuatro años. Hoy empieza el Mundial, algo más de un mes de fútbol en su máxima expresión y durante el que los ojos de todo el planeta estarán puestos en lo que ocurra en Estados Unidos, México y Canadá.

El de 2026 será un Mundial histórico y distinto por muchas cosas. Será el primero que se disputará en tres países diferentes, el primero en el que participen 48 selecciones, y en el que presumiblemente despediremos a dos futbolistas que han marcado la historia del fútbol: Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

El segundo defiende el título, ¿podrá el primero levantar el trofeo de campeón? Su selección, Portugal, llega en un gran momento y algunos expertos la colocan entre las favoritas, pero ya conocemos la complejidad que tiene un torneo de estas características.

Pero de las favoritas hablaremos unos párrafos más adelante, ahora te traemos la mejor de las guías para que no te pierdas absolutamente nada durante las próximas cinco semanas.

Una primera fase inusual

El Mundial 2026 tendrá hasta doce grupos, cuatro más de lo habitual, para así poder acoger nada menos que a 48 selecciones. Esto hará que el sistema de cruces y eliminatorias sea un poco más complejo y que introduzca una ronda más, la de dieciseisavos.

Además de los dos primeros de cada grupo, pasarán los ocho mejores terceros, por lo que consiguiendo una victoria en la primera fase será muy difícil que una selección se vaya a casa a las primeras de cambio.

Esto también dará lugar a una primera fase en la que veremos partidos, cuanto menos, pintorescos, con selecciones desconocidas y debutantes. El Mundial se abrirá con un México-Sudáfrica, como el de 2010 (¿señales? En esta redacción elegimos creer), y España no debutará hasta el quinto día con un partido ante Cabo Verde. En la primera fase, La Roja también se medirá a Arabia Saudí y Uruguay.

Es importante para la selección ser primera de grupo para así evitar hasta la final a equipos como Brasil, Argentina, Portugal o Inglaterra (si también son primeros de grupo) hasta la final. En caso de ser segunda de grupo podría enfrentarse a Argentina en dieciseisavos.

Si la fase de grupos termina con las selecciones cabeza de serie como primeras, España iría por el lado de un cuadro en el que también estarían Alemania, Países Bajos, Bélgica o Francia.

España, entre las grandes favoritas

La selección española llega a este Mundial como una de las grandes favoritas para hacerse con el título. Tras su victoria hace dos años en la Eurocopa, Españallega con la ilusión de lograr su segunda estrella.

También destacan entre las favoritas equipos como Argentina, vigente campeona; Francia, que viene de jugar dos finales consecutivas; o Portugal, campeona hace unos meses de la UEFA Nations League.

Se espera mucho de selecciones históricas como Alemania, que viene de caer en los dos últimos torneos en fase de grupos, la Brasilde Carlo Ancelotti, o la Inglaterrade Kane y Bellingham.

Un VAR más protagonista

Otra de las grandes novedades de este Mundial será el mayor poder que se le otorgará al VAR a la hora de tomar decisiones durante los partidos. Y es que la FIFA ha aprobado una serie de nuevas normas con el objetivo de mejorar el arbitraje durante la Copa del Mundo.

Así, el VAR podrá intervenir en segundas amarillas y podrá revisar córners concedidos de forma incorrecta. Además, la FIFA también ha aprobado una serie de nuevas normas para mejorar el ritmo del juego y evitar pérdidas de tiempo.

Por ejemplo, si un futbolista que va a ser sustituido tarda más de diez segundos en salir del campo, su compañero deberá esperar un minuto fuera del terreno de juego antes de entrar; los porteros tendrán cinco segundos en lugar de ocho para sacar de puerta y, si tardan más, se concederá un córner al equipo rival; y los jugadores que requieran atención médica deberán esperar también un minuto fuera del campo antes de volver, a menos que la acción que haya provocado esa atención haya sido sancionada con tarjeta amarilla.

Además, los árbitros también podrán expulsar a los futbolistas que se tapen la boca durante una discusión o a aquellos que decidan abandonar el campo en señal de protesta por decisiones arbitrales.

La despedida de grandes estrellas

Que los mundiales se disputen cada cuatro años hace que cada cita pueda ser la última para algunos jugadores. El de este año será particular por la cantidad de futbolistas históricos que todo apunta a que, por edad, se despedirán de este torneo.

Será el último Mundial de Leo Messi y, todo apunta, que también de Cristiano Ronaldo, aunque el portugués podría intentar apurar al siguiente, que se disputará en su país. Dos futbolistas históricos que han protagonizado el fútbol de los últimos quince años.

Pero no son solo ellos los que podrían estar a punto de jugar su último Mundial. También hablamos de otros futbolistas como Luka Modrić, Neymar o Salah.

Debutantes a los que estar atentos

Igual que hay muchos futbolistas que afrontan su último Mundial, hay otros muchos llamados a dominar el fútbol los próximos años que están a tan solo unos días de debutar en la Copa del Mundo.

En esta lista destacan futbolistas comoLamine Yamal, llamado a ser el líder de España; Erling Haaland, que afronta su primer gran torneo con Noruega; y Florian Wirtz, que, a pesar de decepcionar en su primera temporada en el Liverpool, será uno de los jugadores más destacados de Alemania.

Dentro de este grupo también podemos destacar al también noruego Martin Odegaard, a los franceses Rayan Cherki y Désiré Doué, y al colombiano Luis Díaz.

Se les echará de menos

Y como todo Mundial, también tendrá grandes ausencias, tanto a nivel de jugadores como a nivel de selecciones. Las lesiones han dejado fuera a madridistas como Militao y Rodrygo, fijos para Ancelotti en una Brasil que también pierde por lesión a Estevao.

Las lesiones también han dejado fuera a Fermín en la selección española, Ekitiké en Francia, Xavi Simons y De Ligt en Países Bajos, o Lennart Karl en Alemania.

De la misma manera, tampoco estarán en la Copa del Mundo, porque sus selecciones no se han clasificado, jugadores de primer nivel en Europa como Donnarumma, Lewandowski o Kvaratskhelia.

En Inglaterra, Tuchel ha dejado fuera a jugadores como Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer o Phil Foden; y en Brasil, Ancelotti ha hecho lo mismo con Joao Pedro.