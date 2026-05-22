De Messi a Lamine Yamal: el fútbol ya tiene nuevo elegido

Leo Messi pudo haber elegido la selección española y, de hecho, se intentó que jugara bajo la bandera de España tras llevar viviendo varios años en nuestro país. Pero él se sentía argentino y optó por jugar con la albiceleste con la que campeonó en el último Mundial, en Qatar 2022.

Para muchos, Messi ha sido el mejor jugador de todos los tiempos: sus ocho Balones de Oro así lo atestiguan; y casi todos pensamos que tardaríamos en ver una aparición en el fútbol tan espectacular como la suya.

Son jugadores que difícilmente surgen después de varias décadas y, sin embargo, aún sin retirarse Messi, ya aparece una nueva estrella del balón que deslumbra y brilla con tanta claridad como el astro argentino.

Se trata de Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Más precoz incluso que el genio rosarino. A sus 18 años Messi aún no se había consagrado en el once titular del Barcelona, y aunque ya empezaba a dejar destellos de su enorme clase, nadie atisbaba ya que iba a ser un futbolista de época y que iba a dominar el fútbol Mundial los siguientes años, más de una década.

Messi explotó más tarde, pero tuvo la capacidad de ser muy competitivo durante muchos años. Su éxito es haber sido tan bueno tantos años y seguir querido ganar con más de 35 años. Una auténtica bestia competitiva. Al final, logró liderar a Argentina hacia otro Mundial.

Y, de repente, Lamine Yamal, más joven, con apenas 16 años, irrumpe en la escena futbolística mundial y rompe todos los registros y barreras que existían a su edad. Si Messi dominó las últimas décadas del mundo del balón, da la sensación de que si tiene ambición, si quiere y si sigue así, Lamine Yamal puede hacer lo propio los próximos años. Falta por ver si tiene el hambre competitiva de Messi, porque condiciones y talento le sobran.

Lamine Yamal está llamado a liderar la selección española no solo en este Mundial americano sino en los cuatro o cinco siguientes si la salud se lo permite. Messi jugará en los Estados Unidos su sexto Mundial con 39 años cumplidos ese mes. Cuando cumpla esa edad, Lamine Yamal podría también disputar seis Mundiales, algo solo apto para elegidos.

El gran Leo Messi, a veces sin grandes compañeros de viaje, apenas ganó un Mundial siendo el jugador de leyenda que ha sido. Ahora comienza la carrera mundialista de Lamine Yamal, el genio de Rocafonda estará mejor acompañado en esta cita de lo que lo estuvo el argentino en algunos campeonatos del mundo.

Estar rodeado de los Pedri, Rodrigo, Zubimendi, Oiarzabal y compañía es un valor añadido importante como para pensar que Lamine Yamal no debe tardar cinco mundiales como tardó Messi en lograr su primer título de la Copa del Mundo.

Pero el fútbol es más esquivo y retorcido de lo que puede parecer. No siempre ganan los mejores y esta vez parece que los mejores, a priori, somos nosotros. Lamine Yamal es un elegido, como lo fue Leo Messi en su día y por fortuna lucirá la sagrada túnica roja de nuestra selección en este Mundial, y en muchos más.