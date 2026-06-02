Por qué el Mundial 2026 se juega en tres países

El 13 de junio de 2018, justo un día antes de que empezara el Mundial de Rusia, la FIFA tomó una decisión histórica: el Mundial 2026 se jugaría en tres países. La candidatura de Estados Unidos, Canadá y México se impuso a la de Marruecos por 134 votos frente a 65.

¿Qué razones hay detrás de esta decisión? Cabe destacar que no es la única novedad, sino que en el Mundial 2026 van a participar, por primera vez en la historia, 48 selecciones -16 más que las ediciones anteriores-. Esto implica más partidos, más estadios, más ciudades... Incluso hay que tener en cuenta la logística, el transporte, hoteles para alojar a la afición y ciudades deportivas en las que las selecciones puedan concentrarse.

Debido a la gran magnitud del evento, la FIFA decidió apostar por estos tres países, basándose en la idea de que si el torneo crecía, todo tenía que hacerlo a la par. También jugó un papel importante la economía. Organizar un Mundial es costoso, pero lo es más si hay que construir desde cero, como pasó en Brasil 2014 o en la última edición, la de Catar 2022.

Presentaron 49 estadios en la candidatura, frente a los 10 de su rival

Si bien, esto no ocurriría al elegir la candidatura de Estados Unidos, México y Portugal, porque presentaron 49 estadios -47 de ellos ya construidos y plenamente operativos- frente a los 10 de Marruecos. Esto inclinó la balanza claramente hacia el trío, porque además muchos de esos estadios son instalaciones de primer nivel, acostumbrados a recibir grandes cantidades de personas -habitualmente, son sedes de partidos de la MLS, NFL, albergan conciertos...-.

Finalmente, los estadios han quedado repartidos de la siguiente manera: 11 sedes en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. El mayor protagonismo se lo lleva el país norteamericano, que alberga la final del próximo 19 de julio en el estadio Nueva York Nueva Jersey.

México acoge su tercer Mundial y Canadá se estrena

La celebración del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá lleva aparejada, además, un récord que a lo mejor de otra manera no se habría conseguido: México se convierte en el primer país en celebrar tres Copas del Mundo, después de las de 1970 y 1986. Y el Estadio Azteca, donde se celebraron las respectivas finales, se convertirá en el primero del mundo en acoger partidos de tres Mundiales diferentes.

Esta experiencia de México como sede mundialista contrasta con Canadá, que es la primera vez en su historia que es sede del torneo más importante del mundo. En cuanto a Estados Unidos, repite como anfitrión después de la edición de 1984. Esta elección de tres países se refleja también en la identidad visual del Mundial: en el logo aparece la hoja de maple canadiense, el águila real mexicana y una estrella estadounidense.