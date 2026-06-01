El 'Superordenador' lo tiene claro: España se proclamará campeona del Mundial 2026

Cada vez está más cerca. El Mundial de fútbol de 2026 arrancará el próximo 11 de junio y 48 selecciones buscarán levantar el tan ansiado trofeo. Sin embargo, solo algunas elegidas se encuentran entre las principales candidatas a llevarse la Copa del Mundo. Serán cinco semanas de competición donde todos los equipos buscarán llevar a lo más alto a su país.

Y aunque el torneo aún no ha comenzado, las matemáticas ya han asignado quién será el ganador de la competición. En este caso, el 'Superordenador' de Opta ha hecho sus cálculos sobre qué selección tiene más probabilidades de ganar. Para ello, se ha basado en las más de 10.000 simulaciones realizadas sobre el torneo, de las cuales un país parte como gran candidata al título.

De acuerdo con dicho análisis, España se coloca como la ganadora de la competición. El equipo de Luis de la Fuente parte con el mayor porcentaje de probabilidades de levantar la copa gracias a la presencia de grandes futbolistas como Lamine Yamal, Pedri o Rodri, entre otros.

La Inteligencia Artificial apuesta por España

Según refleja el ranking creado por Opta, la Selección Española se postula como el equipo con mayores probabilidades de ganar el Mundial el próximo 19 de julio. En concreto, España se coloca con el 16,1%, por delante de países como Francia, Portugal, Inglaterra o Argentina.

Además, el porcentaje de que España llegue a los cuartos de final es del 52,1%, de llegar a semifinales un 39% y un 25,6% de disputar la gran final.

Ranking de las selecciones favoritas a ganar el Mundial 2026 | Opta Analyst

Otras selecciones favoritas, según el Superordenador

Por detrás de España, no muy lejos, aparece Francia. La selección liderada por Mbappé tiene un 13% de posibilidades de salir campeona, seguida de Inglaterra y Argentina, la vigente campeona. Ambas selecciones se posicionan en tercer y cuarto lugar con un 11,2% y un 10.4%, respectivamente.

Un ranking que, sin duda, deja algunas sorpresas teniendo en cuenta las plantillas. Y es que países como Portugal, Brasil y Alemania están muy abajo en el ranking, con un porcentaje muy dispar en comparación con las cuatro primeras. Los lusos llegan al torneo con un 7% de opciones de levantar la corona, mientras que brasileños y alemanes se sitúan con 6,6% y 5,1%.