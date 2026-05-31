Sudáfrica 2010: La primera estrella de España

El Mundial de Sudáfrica 2010 será siempre el más recordado en nuestro país. España se proclamó por primera vez campeona del Mundo mostrándose muy superior a sus rivales gracias a una generación de oro que ganó tres grandes títulos en cuatro años.

Vicente del Bosque recogió la herencia de Luis Aragonés, campeón de la Eurocopa 2008, y llevó a una selección, con algunos matices, a la gloria mundial. La entrada de Piqué en el centro de la defensa o el doble pivote formado por Busquets y Xabi Alonso fueron los principales cambios del técnico castellano.

En la final España se impuso a Holanda gracias al ya histórico gol de Iniesta en el minuto 116. El '6' recibió en el área un balón de Fábregas y chutó a media altura un balón al que no pudieron llegar ni Van der Vaart ni Stekelenburg.

En España destacó especialmente durante el torneo David Villa, pichichi con cinco goles clave para mantener viva a la selección. Marcó un doblete decisivo ante Honduras en el segundo partido de la fase de grupos y los goles para ganar por la mínima a Portugal y Paraguay en octavos y en cuartos de final.

Además en El Guaje, fueron clave en el Mundial futbolistas como Diego Forlán, que llevó a Uruguay hasta semifinales; Thomas Muller, que también marcó cinco goles; y Wesley Sneijder, que lideró a Holanda hasta la final.

Un camino sin margen de error

No fue un camino fácil para la selección española que tropezó en el primer partido de la fase de grupos ante Suiza (0-1) y se quedó sin margen de error viéndose obligada a ganar a Honduras (2-0) y Chile (1-2) en los dos siguientes partidos y terminar siendo primera de grupo.

En octavos se midió a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que no puso las cosas nada fáciles. España ganó 1-0 en un partido en el que fue muy protagonista Fernando Llorente, tercer delantero de aquella selección tras Villa y Torres. La entrada de el del Athletic en la segunda parte cambió el partido.

El partido de cuartos de final ante Paraguay fue agónico. Con 0-0 en el marcador Casillas detuvo un penalti a Cardozo y acto seguido Xabi Alonso falló también desde los once metros ante Justo Villar. Villa terminaría resolviendo el partido con un gol con suspense en el que el balón tocó hasta dos veces en el palo.

En semifinales España se enfrentó a una Alemania con sed de venganza tras las final de la Euro 2008, pero España se impuso gracias a un cabezazo imperial de Carles Puyol. El central del Barça se elevó ante todos a la salida de un córner botado por Xavi al punto de penalti y batió a Neuer con un potentísimo cabezazo que metía a España por primera vez en la final de una Copa del Mundo.

Y en la final, dos nombres: Iker Casillas y Andrés Iniesta. El portero y capitán de la selección fue absolutamente clave con dos paradas a Robben con 0-0 en el marcador, y el centrocampista del Barcelona escribió su nombre en la historia de España gracias a ese gol en el minuto 116 que provocó la locura de todo un país.