La visita del papa León XIV a España costará 25 millones: así se financiará

Ya está casi todo listo para la llegada de su Santidad a la capital de nuestro país. Embarca así en un viaje por ciudades como Madrid, Barcelona, Gran Canaria o Tenerife, atrayendo a miles de seguidores y generando un impacto directo en la economía.

Según han confirmado desde la Conferencia Episcopal Española, el viaje del Papa León XIV a España, "sin tener todas las cifras cerradas, evidentemente, va a ascender en dinero a 25 millones de euros". Así lo ha informado este martes el coordinador general adjunto de la visita y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, en un encuentro con los medios de comunicación para explicar los aspectos económicos de la visita.

Según ha puntualizado, el 85% de este presupuesto se destinará directamente a los eventos y el resto, a los aspectos de logística, comunicación y preparación.

Casi la mitad del presupuesto será financiado por "benefactores"

En cuanto a la procedencia de estos fondos, ha indicado que un 45% del presupuesto, aproximadamente, lo van a cubrir los "benefactores, entidades que están colaborando y donde se encuentran las principales empresas financieras, de seguros, de telecomunicaciones, hoteleras, de transporte ferroviario".

Además, un 30% del presupuesto corresponde a recursos propios de las diócesis y de la propia Conferencia Episcopal, que a su vez provienen de las aportaciones de los fieles. A esto se le suma un 20% de las administraciones públicas, en concreto, de los gobiernos de Canarias y Cataluña, y un 5%, de pequeños donativos que se están realizando por Bizum y las cuentas corrientes abiertas para la visita.

Además, sobre el retorno de la visita, Giménez Barriocanal ha explicado que estiman que genere un impacto directo económico de "más de 150 millones" de euros, y un impacto en la economía española de 240 millones.