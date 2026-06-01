Madrid forma a 2.600 voluntarios para blindar la seguridad sanitaria de la visita del papa León XIV

Madrid continúa ultimando los preparativos para la visita del papa León XIV con un amplio dispositivo de seguridad y emergencias. Este lunes, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha asistido a una de las jornadas formativas que SAMUR-Protección Civil imparte a los voluntarios que colaborarán en los actos previstos.

A lo largo de la jornada se formará a 1.800 voluntarios en técnicas básicas como la detección de urgencias sanitarias, reanimación cardiopulmonar (RCP) con desfibrilador y actuación ante atragantamientos. Esta cifra se suma a los 800 voluntarios coordinadores que ya recibieron formación días atrás, alcanzando un total de 2.600 personas capacitadas.

Además de las sesiones presenciales, SAMUR-PC ha colaborado en la elaboración de un Manual del Voluntario con contenidos prácticos y vídeos explicativos, y ha puesto a disposición de los participantes recursos formativos online.

La visita del pontífice contará con un importante despliegue municipal, integrado por unos 4.000 agentes de Policía Municipal y 1.000 efectivos sanitarios de SAMUR-Protección Civil. El operativo se reforzará especialmente durante los actos centrales previstos en la plaza de Lima y la plaza de Cibeles, donde se instalarán varios puestos sanitarios avanzados para atender cualquier incidencia.

Asimismo, SAMUR-Protección Civil reforzará su centro de coordinación y desplegará unidades de intervención rápida a pie, en bicicleta y en motocicleta para agilizar la atención sanitaria en espacios con grandes concentraciones de público.

Con estas medidas, Madrid se prepara para afrontar con las máximas garantías de seguridad y respuesta sanitaria una visita que se espera reúna a decenas de miles de fieles y visitantes en la capital.