Caos en el Metro de Madrid: 32 estaciones cortadas en las líneas 2, 5 y 6 tras una fuga de gas

Una avería provocada por la rotura accidental de una tubería de gas durante unas obras en la zona de Ventas ha desencadenado esta mañana de martes un importante colapso en el Metro de Madrid. El incidente ha obligado a interrumpir parcialmente el servicio en las líneas 2, 5 y 6, dejando hasta 32 estaciones sin funcionamiento y generando largas aglomeraciones en andenes y paradas de autobús.

La incidencia se ha producido sobre las 10 horas cuando, en el transcurso de los trabajos de modernización y accesibilidad de la centenaria estación de Ventas, "se ha picado una tubería de gas", por lo que "por precaución" se ha decidido interrumpir el servicio, según publica Europa Press.

En declaraciones a los medios, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha explicado que, como consecuencia, se ha producido un escape de gas, aunque ha subrayado que "está garantizada la seguridad de las personas".

Explica que "hemos desalojado las estaciones que olían a gas, por mayor seguridad, pero no corre peligro en este momento ningún ciudadano. En el momento en que se controle la situación y, si no me equivoco, se tiene que vaciar parte de las tuberías que todavía disponen de alguna cantidad de gas, se repondrán las tuberías nuevas y se pondrá en funcionamiento cuanto antes todo el sistema de la red".

Qué estaciones se ven afectadas

Debido a la fuga de gas, se han ido produciendo cortes en la Línea 2 de Metro (Las Rosas-Cuatro Caminos), en la Línea 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo), y en la Línea 6 en distintos tramos y puntos del recorrido.

Las estaciones afectadas por el corte en la Línea 2 son: Alsacia, La Almudena, La Elipa, Ventas, Manuel Becerra, Goya, Príncipe de Vergara, Retiro, Banco de España y Sevilla.

Respecto a la Línea 5, se ven perjudicadas las estaciones de El Capricho, Canillejas, Torre Arias, Suanzes, Ciudad Lineal, Pueblo Nuevo, Quintana, El Carmen, Ventas, Diego de León, Núñez de Balboa, Rubén Darío, Alonso Martínez, Chueca y Gran Vía.

La línea 6, que ha sufrido cortes por precaución, ha afectado a Nuevos Ministerios, República Argentina, Avenida de América, Diego de León, Manuel Becerra y O'Donnell.

Aunque la Línea 10 (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur) también ha registrado un breve corte de servicio entre las estaciones de Gregorio Marañón y Tribunal, en ambos sentidos, desde la compañía metropolitana han indicado que esta incidencia no estaba relacionada con las anteriores.

Una renovación integral

El Metro de Madrid está acometiendo obras en la estación de Metro de Ventas, con una inversión superior a los 19 millones de euros, para la implantación de cinco ascensores y la renovación integral del antiguo vestíbulo, cerrado desde 1970.

Una vez terminada la restauración, el nuevo vestíbulo entrará a formar parte del circuito de los Museos del suburbano, que incluye la Nave de Motores de Pacífico, el museo de los Caños del Peral, la de Chamberí, la exposición de trenes clásicos de Chamartín o el antiguo vestíbulo de Pacífico.