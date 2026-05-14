Ayuso critica que no se cuestionen los viajes internacionales de otros presidentes autonómicos como Barbón o Illa

Con un "lo cortés no quita lo valiente" la presidenta regional ha buscado zanjar las polémicas sobre su viaje reciente a México que ha monopolizado la sesión del pleno de la Asamblea de Madrid. La bancada de la izquierda la ha acusado de "inventarse películas de narcos" o coronarse como "reina de la mentira compulsiva". La presidenta madrileña se ha preguntado por qué no se critican las giras emprendidas por otros presidentes autonómicos del PSOE, como los del presidente catalán, Salvador Illa a California, o el del asturiano Adrián Barbón también a México: "casi nos cruzamos en el aeropuerto con el señor Barbón, otro político de su partido, otro presidente que realiza el mismo viaje y resulta que México invierte en Asturias lo que un mexicano mezcal en dos días en Madrid. Sí, sí, 4.500 euros. Una gira con 28 personas cuando la inversión mexicana en Madrid es del 98% y 24.700 millones de euros."

Mar Espinar (PSOE) le ha reprochado que haya ido a México "con la única agenda de coronarse reina de la Internacional ultra" y ha vuelto "coronada como reina de la mentira compulsiva". Manuela Bergerot (Más Madrid) ha tachado de "activo tóxico" a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que fue "abucheada en cada rincón que ha pisado" en México, y le ha pedido que "pida perdón".

CALLE GUATEMALA, 24 DE CIUDAD DE MÉXICO

Tras asegurar que México "no existió hasta la llegada de los españoles" y que era "otra civilización", Díaz Ayuso ha retado a reta a la presidenta Sheinbaum a explicar qué hay bajo tierra en la calle Guatemala, 24 de Ciudad de México: "qué hay bajo tierra, pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje, que es lo que ha defendido mi gobierno porque es la verdad y la historia de todos. Pregúntele a Sheinbaum qué hay debajo y por qué no lo abre al público. Porque a lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, que es lo que hace siempre el comunismo".