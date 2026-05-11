El nuevo Scalextric de Puente de Vallecas: un jardín vertical contra el ruido y más zonas peatonales

"Vallecas Abierto" es el proyecto con el que el Ayuntamiento de la capital pretende acabar con la frontera urbana entre los distritos de Retiro y Puente de Vallecas. El objetivo es transformar el entorno del conocido Scalextric de Puente de Vallecas mediante actuaciones de mejora ambiental, accesibilidad y regeneración urbana. El plan contará con una inversión de 11,5 millones de euros y unas obras que se prolongarán durante aproximadamente dos años, con finalización prevista en 2028.

"Una reivindicación largamente ansiada por los vecinos" ha destacado el alcalde Almeida, en una zona "fuertemente degradada", al tiempo que ha defendido que se trata de un proyecto "realista, factible y creíble".

Entre las principales actuaciones destaca la instalación de un jardín vertical de 750 metros cuadrados sobre la estructura del puente, con el objetivo de mejorar la integración paisajística y contribuir a reducir el impacto acústico del tráfico. Esta primera fase comenzará este verano y estará terminada previsiblemente en febrero de 2027.

El proyecto también contempla la creación de un equipamiento municipal bajo el puente, en su extremo norte, cuyo uso se definirá junto a las asociaciones vecinales. El regidor ha planteado como posible opción una sala de ensayo para jóvenes del distrito. En la parte sur se habilitarán espacios para servicios de Madrid Calle 30 y EMT Madrid.

Además, "Vallecas Abierto" prevé ganar más de 3.700 metros cuadrados para el peatón y convertir el entorno en un punto de conexión entre cinco itinerarios peatonales. Entre las actuaciones urbanísticas figura la peatonalización de la calle Monte Oliveti, así como la ampliación de aceras y la creación de nuevas zonas verdes.

En total se remodelarán cerca de 24.000 metros cuadrados de espacio público y se plantarán 48 nuevos árboles y más de 10.000 arbustos y plantas trepadoras. También se renovarán pavimentos, mobiliario urbano y alumbrado con sistemas LED de alta eficiencia energética.

También se reorganizarán las dársenas de autobuses bajo el puente para eliminar las actuales marquesinas, consideradas una barrera para el tránsito peatonal. La actuación supondrá nuevas paradas y la redistribución de varias líneas.

Durante los próximos meses se sustituirán las pantallas antirruido por otras de mayor eficacia, con materiales fonoabsorbentes y dispositivos difractores que permitirán disminuir varios decibelios el ruido percibido en las viviendas cercanas.

Almeida también ha insistido en que el soterramiento del Scalextric no es viable en estos momentos debido al volumen de tráfico que soporta diariamente, con alrededor de 300.000 vehículos. No obstante, ha dejado abierta la puerta a una futura actuación vinculada al desarrollo urbanístico de Abroñigal. "El soterramiento no está descartado, pero dependerá de las posibilidades que ofrezca la operación Abroñigal", ha señalado el primer eldil, quien ha subrayado que el objetivo inmediato es "demoler el efecto frontera" existente entre los distritos de Puente de Vallecas y Retiro.