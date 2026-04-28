La Comunidad de Madrid renueva su web y su avatar "Sol" para ahorrar tiempo y facilitar la vida a los madrileños

A diferencia de los chatbots tradicionales, "Sol" usa un lenguaje natural, voz y gestos sincronizados en tiempo real, pudiendo comunicarse con él por texto y voz en 95 idiomas. Esta interacción más cercana mejora la experiencia de uso, especialmente para personas mayores o con dificultades digitales. Además, el sistema simplifica los procedimientos administrativos con explicaciones claras y directas. La presidenta ha destacado que esta tecnología ayudara a resolver el 70% de las llamadas al servicio 012 de atención al ciudadano, evitando las “colas interminables que muchas veces hacían perder toda una mañana”, reforzando al mismo tiempo el “excelente trabajo” que realizan los profesionales de este servicio público.

En una siguiente fase, la asistente virtual permitirá hacer trámites, acompañando en el proceso por si hubiese que resolver alguna duda o problema. También se incorporará a la plataforma Cuenta Digital, oficinas del Consorcio Regional de Transportes, Carné Joven y Empleo, así como puntos de atención ciudadana en ayuntamientos. Asimismo, proporcionará a la Administración madrileña información en tiempo real sobre las necesidades de los ciudadanos, facilitando la mejora continua de los servicios públicos, la reducción de tiempos de espera y, con ello, una gestión más eficiente de los recursos. Este avatar combina tecnologías avanzadas como IA generativa, procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento y síntesis de voz, y arquitecturas de búsqueda semántica, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa de privacidad y protección de datos.

La nueva página web de la Comunidad de Madrid cuenta con una imagen más moderna, más accesible e intuitiva y dirigida a todos los ciudadanos. Estrena cabecera, que permite entrar de forma directa a sus contenidos más relevantes, como la campaña del Gobierno regional contra las drogas, el Plan de Choque de Vivienda o programas como Pueblos con Vida. También se han reorganizado los contenidos con un nuevo catálogo de servicios digitales estructurado en niveles para facilitar la localización de información y la realización de trámites. La transformación del portal ha modificado áreas clave como la agenda cultural, páginas temáticas como Cuenta Digital o VisitMadrid y la integración con otros servicios.