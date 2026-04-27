El PP reprocha a Mónica García utilizar el Ministerio de Sanidad para ser una "activista contra Ayuso"

El Partido Popular considera que Mónica García ha utilizado el Ministerio de Sanidad para ser una "activista contra" la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, considera que es una "coleccionista de fracasos" tras fallar en las urnas en 2023 frente a la mayoría de Ayuso, haber fracasado como ministra al haber "fallado a los médicos, a sus compañeros a los que ha traicionado" y ahora "va a regresar aquí después de haber fracasado en ese ministerio, de tener a los médicos en huelga contra ella por su gestión, porque no ha sabido ejercer como ministra y solo ha hecho lo que sabe hacer, que es ser activista contra Isabel Díaz Ayuso desde donde esté".

"Se le ha hecho grande la gestión y como sabe que el chollo se le acaba, lo que quiere es garantizarse un puesto de regreso aquí después de haber tenido a un holograma, Manuela Bergerot, calentándole la silla, ha asegurado Diaz Pache.

Desde Mas Madrid, su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, es una "maravillosa noticia" y ha destacado que Mónica García es "la figura más conocida de la izquierda madrileña", la candidata que "mejor encarna los valores de Más Madrid" y la que "más experiencia tiene en gestión". "Además, creo que también es la rival política que más saca de sus casillas a Ayuso, así que por algo será", ha insistido Bergerot.

Para la portavoz del PSOE, Mar Espinar, es necesario que "Más Madrid acierte y esté fuerte" para poder armar una suma de izquierdas. "Si sale elegida como candidata, que haga el trabajo que necesitamos para que Ayuso pueda irse de la comunidad de Madrid y devolverles a los madrileños la dignidad de los servicios públicos que ella está expoliando".

Y, por último, desde Vox, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que le preocupa "cero" quién vaya a ser la "candidata de la extrema izquierda en Madrid". "El resultado va a ser el mismo. Van a ser derrotados en las urnas por parte del pueblo madrileño, el pueblo madrileño al que llevan abandonando desde hace años".