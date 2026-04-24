JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

El alcalde de Móstoles anuncia querella contra el delegado del Gobierno por "intromisión a su honor"

La convocada Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Móstoles ha saltado por los aires. El regidor Manuel Bautista ha anunciado una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por "alteración de su honor" al usar este órgano para exigirle su dimisión.

Patxi Linaza

Madrid |

El alcalde de Móstoles anuncia querella contra el delegado del Gobierno por "intromisión a su honor"
El alcalde de Móstoles anuncia querella contra el delegado del Gobierno por "intromisión a su honor" | Ayuntamiento de Móstoles

El alcalde de Móstoles se querellará contra el delegado por vulnerar su honor, después de que este aprovechara la Junta Local de Seguridad para hacer declaraciones sobre una causa judicial que el regidor siempre ha negado. Bautista ha afeado que se utilice una reunión institucional centrada en la seguridad ciudadana para introducir ataques personales y ha calificado de “vergonzoso” que se instrumentalicen las instituciones con fines políticos ajenos al interés de los vecinos. El regidor mostoleño defiende que la prioridad del encuentro debía ser abordar la seguridad del municipio y no desviar el foco hacia cuestiones judiciales, por lo que considera inadmisible la actuación del delegado del Gobierno.

Francisco Martín ha reiterado su exigencia de que Bautista presente su dimisión después de las acusaciones de acoso sexual y laboral por parte de una exedil del PP. Tras iniciarse el encuentro en la Sala de Juntas del Ayuntamiento, el delegado se ha pronunciado sobre la asistencia del alcalde: "tenía que haber dimitido hace mucho tiempo y que en todo caso él no la debía presidir por responsabilidad con los mostoleños y mostoleñas". Martín ha lamentado "el amparo que está teniendo por parte del señor Feijóo y de la señora Díaz Ayuso, cómplices absolutos de lo que está pasando".

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