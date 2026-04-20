Ayuso convierte Madrid en el "campus de Europa": así es el ambicioso plan para atraer talento joven y vivienda

Madrid quiere consolidarse como la capital mundial del conocimiento en español. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado el acto de toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Carmelo García, para anunciar el lanzamiento de 'Madrid, región universitaria'. Se trata de un proyecto integral que involucrará a todas las consejerías del Gobierno regional para transformar la experiencia educativa y vital de los estudiantes en la comunidad.

Un ecosistema de vivienda e inteligencia artificial

Uno de los pilares más ambiciosos de este plan es la respuesta a la emergencia habitacional de los más jóvenes. Ayuso ha confirmado que la Comunidad impulsará un plan específico de residencias y viviendas para estudiantes, facilitando así el aterrizaje de los miles de alumnos que llegan cada año desde otros rincones de España y el extranjero.

Además, el proyecto mira hacia el futuro tecnológico con una apuesta decidida por la Inteligencia Artificial (IA). El objetivo no es solo que la IA sea objeto de estudio, sino que se integre plenamente como una herramienta aplicada a la vida académica y la investigación.

Campus abiertos y liderazgo del español

Bajo la premisa de que Madrid vive su "mejor momento", la presidenta ha detallado que se potenciará la oferta cultural y deportiva, llegando incluso a abrir los campus universitarios durante todo el año, con especial énfasis en los meses de verano.

"Queremos que Madrid aproveche la oportunidad de ser la casa internacional de la Educación Superior, especialmente en la lengua de Cervantes"

Inversión en excelencia y calidad

Más allá de las infraestructuras, el programa mantiene el foco en el apoyo económico al alumnado. Para el presente curso, el Ejecutivo regional destinará:

15,5 millones de euros en becas para estudiantes con dificultades económicas.

Mantenimiento de las 3.213 becas de excelencia académica ya otorgadas.

Con esta estrategia, el Gobierno regional busca que la Comunidad no solo sea un lugar donde estudiar, sino un imán de talento capaz de proyectar la marca España a nivel global a través de la innovación y la cultura.