Madrid amplía a 35 las enfermedades detectadas en la prueba del talón y digitaliza el seguimiento de los recién nacidos

La Comunidad de Madrid ha reforzado su Programa de Cribado Neonatal con la implantación de CRINEO, una nueva plataforma informática que unifica el registro de todos los recién nacidos de la región y mejora la gestión de las pruebas de detección precoz que se realizan durante los primeros días de vida. El sistema, que estará operativo en todas las maternidades públicas y privadas, permite disponer de una base de datos única de nacimientos y garantizar la identificación de los bebés dentro del sistema sanitario desde las primeras horas tras el parto. Gracias a su integración con el sistema de información poblacional de la sanidad madrileña, todos los recién nacidos recibirán un Código de Identificación Personal Autonómico (CIPA) en sus primeras 24 horas de vida.

Resultados por SMS, correo electrónico y Tarjeta Sanitaria Virtual

Entre las novedades destaca también la forma en la que las familias recibirán la información sobre la prueba del talón. Desde este miércoles, cuando los resultados no detecten ninguna anomalía, los padres recibirán una notificación por SMS y correo electrónico, además de poder consultar el informe a través de la Tarjeta Sanitaria Virtual. En los casos en los que se detecte alguna alteración, será la unidad clínica de referencia la encargada de contactar directamente con la familia para informarles y citarles para las pruebas necesarias. Además, el sistema permite que el bebé quede incorporado automáticamente a la Tarjeta Sanitaria Virtual de sus progenitores, desde donde podrán consultar la evolución de los distintos cribados neonatales.

La prueba del talón analizará 12 enfermedades más

La puesta en marcha de CRINEO facilita también la ampliación progresiva de las patologías que se detectan mediante la prueba del talón. Desde ahora, el cribado neonatal madrileño pasa de analizar 23 enfermedades a 35, con la incorporación de doce nuevos trastornos metabólicos poco frecuentes. La previsión del Gobierno regional es seguir ampliando esta cartera de detección precoz hasta alcanzar las 37 patologías antes de que finalice el año con la incorporación de la adrenoleucodistrofia y la leucodistrofia metacromática. La Comunidad de Madrid recuerda que estos programas de cribado permiten detectar de forma temprana enfermedades endocrinometabólicas, problemas de audición y cardiopatías congénitas críticas, facilitando un tratamiento precoz y mejorando el pronóstico de los recién nacidos.