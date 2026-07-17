Almeida carga contra el delegado del Gobierno en Madrid: "Espera que pase algo en esta ciudad para poder echármelo en cara"

El alcalde de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha pronunciado este viernes en el programa Más de uno Madrid sobre el dispositivo de seguridad que se instalará en la capital madrileña de cara a la final del Mundial este domingo 19 de julio, en la cual la selección española jugará contra Argentina.

No cabe duda de que en tan solo dos días, las calles de Madrid se van a llenar de aficionados de la selección española para disfrutar de uno de los partidos más emocionantes de los últimos años. "Madrid, que es la capital de España, se va a volcar el domingo con la selección española".

La contestación de Almeida al delegado del Gobierno

Con respecto a la declaración del delegado del Gobierno en Madrid sobre el dispositivo de seguridad tanto el domingo como los días posteriores a la final en caso de que gane España, el alcalde ha sido claro y conciso, afirmando que la Comunidad de Madrid tiene a los mejores profesionales de seguridad y emergencias. Y continúa añadiendo que el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, no confía en las medidas de seguridad implantadas en la localidad madrileña aun después de que se hayan celebrado actos tan importantes y multitudinarios como la visita del Papa sin ningún problema. "Es insultante, ya no solo para el ayuntamiento de Madrid, sino también para los cuerpos de policía, bomberos y SAMUR", señala, y confiesa que el "profeta del apocalipsis", como ha denominado al delegado, espera que haya algún problema "para poder echármelo en cara". También añade que es imposible hablar con el delegado, debido a que este busca la "bronca permanente" y le hace una petición personal para que se relaje y disfrute del partido.

Además, la locutora Pepa Gea ha mencionado la queja de la delegación sobre la segunda pantalla que el Ayuntamiento de Madrid quiere implantar en la plaza de Colón, a lo que Almeida ha afirmado que eso ya se llevó a cabo en la final de la Eurocopa hace dos años y que no hubo "ningún problema".

La opinión de Almeida sobre el absentismo en la junta de portavoces del Ayuntamiento

Por otra parte, la entrevistadora ha aprovechado para preguntarle al alcalde sobre la situación que se vivió este jueves en la junta de portavoces de la Comunidad de Madrid, a la que solo acudió el portavoz del grupo municipal del PP, Carlos Izquierdo. Almeida se ha pronunciado sobre este suceso defendiendo a la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, al afirmar que rara vez falla a la junta: "Si tuvo ayer un problema de una bajada de tensión, es comprensible la baja y lo que hay que hacer es desearle una pronta recuperación". Sin embargo, ha cargado contra la portavoz de Más Madrid al afirmar que siempre manda a alguien a las juntas en su lugar: "Cuando se habla de absentismo laboral, el mayor ejemplo en el Ayuntamiento es Rita Maestre", ha afirmado.

Además, de cara a las elecciones municipales de Madrid previstas para mayo de 2027, Almeida ha confesado que no sabrá lo que ocurrirá con Vox, ya que se encuentra en una "situación inexplicable".

La justificación de Almeida al general Rafael Mora y su carga contra el sanchismo

Por otra parte, el alcalde se ha pronunciado sobre las informaciones hacia el general de la Guardia Civil, al que se acusa de intentar boicotear el acto del 2 de mayo de 2025 en Madrid, afirmando que el general Rafael Mora ha sido amenazado y coaccionado por parte del presidente del Gobierno. Además, aclara que Mora es una persona con una carrera "intachable" y entregada profundamente a la seguridad de la Comunidad de Madrid y de sus ciudadanos.

Para concluir la entrevista, Almeida ha adelantado que, en el caso de que España gane el Mundial, la Selección acudirá el lunes 20 de julio a la plaza de Cibeles para celebrar la victoria, y que su mujer Teresa Urquijo, su hijo Lucas y él intentarán acudir a disfrutar del partido en la plaza de Colón.