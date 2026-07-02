Madrid reconoce con carácter general al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar

En el ámbito de las competencias de la Administración regional, esta nueva norma se aplicará desde que se acredite el embarazo. De esta forma, las familias tendrán los mismos beneficios y derechos en la concesión de subvenciones que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar; entre ellas, becas para el estudio de Bachillerato, para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, de comedor escolar, abono transportes o al alquiler joven. Además, quienes tengan dos hijos y estén esperando un tercero podrán acceder a las ventajas propias del título de familia numerosa a partir del primer día posterior a la finalización de la semana 14 de gestación. Para ello, se ha habilitado un trámite electrónico muy sencillo que permitirá agilizar este proceso. Esta medida también se extenderá a las ayudas fiscales, como la deducción en el impuesto sobre la renta, por gastos escolares, la exención de tasas y otras bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano. En esta parte, el proyecto aprobado prevé que la Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Más Madrid ha pedido un receso en el Pleno al votarse una enmienda del PP que entienden que sería "inconstitucional". Una cuestión técnica por la que esta formación considera que se estaría llevando a cabo "una reducción del rango legal sin límites" de la Disposición Adicional Segunda, ya que el PP estaría planteando que una norma reglamentaria del Consejo de Gobierno modificara un precepto con rango de ley, "que una norma inferior altere una superior". El PSOE considera el texto "machista" y avanza batalla judicial. VOX, pese a las enmiendas presentadas ha votado a favor pese a vaticinar que en las próximas elecciones el Gobierno regional tendrá que sentarse con este partido para renegociar los derechos y subvenciones aprobadas bajo el criterio de la "prioridad nacional".

Una vez se aplique la nueva normativa, las mujeres embarazadas podrán acceder a las prestaciones y beneficios contemplados acreditando su estado de gestación mediante la presentación del correspondiente informe médico. Asimismo, para garantizar su aplicación en el ámbito fiscal, el texto incorpora las modificaciones necesarias en aquellas disposiciones tributarias cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid. La Ley se enmarca en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo es hacer frente al envejecimiento de la población, apoyar a las familias eliminando los obstáculos laborales, económicos y sociales que dificultan la decisión de tener hijos.