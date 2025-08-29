Dos detenidos por estafar a personas mayores simulando ser revisores de compañías eléctricas

Los dos hombres han sido detenidos como presuntos responsables de los delitos de hurto, allanamiento de morada y estafa, así como del delito contra la seguridad vial. Ambos se dedicaban a estafar a personas mayores simulando ser revisores de compañías eléctricas, ganándose su confianza y robándoles una vez les habían permitido acceder a sus casas.

Se hacían pasar por técnicos de una empresa eléctrica

El modus operandi consistía en contactar telefónicamente con los afectados utilizando un distorsionador de voz para informarles de un cobro por encima de lo normal en su factura de la luz. Por este motivo, los estafadores le comunicaban a sus víctimas que un técnico acudiría a su domicilio para hacer una revisión. Una vez dentro, les ordenaban a los perjudicados sujetar un aparato en la cocina y avisar de los números que iban apareciendo en el dispositivo. Mientras que les tenían entretenidos, los autores registraban el resto de la casa sustrayendo joyas y tarjetas de crédito. Finalizada la revisión, les cobraban el servicio con tarjeta de crédito, momento en el que los falsos revisores presenciaban la introducción del código pin para luego robar la tarjeta. Posteriormente, una tercera persona recibía la tarjeta robada para extraer dinero de cajeros y realizar cargos en casas de apuestas.

Valorado en más de 50.000 euros lo sustraído

Una vez los agentes identificaron a los responsables, montaron un dispositivo especial que culminó con la detención de los dos hombres en Getafe y Torrejón en la Calzada. Durante el registro, encontraron tres dispositivos telefónicos, uno con distorsionador de voz, y un amperímetro analógico que utilizaban para simular revisiones eléctricas. En total, los agentes valoran por encima de los 50.000 euros el botín sustraído.

Hay que desconfiar de personas que dicen ser técnicos y no llevan ninguna acreditación

La Policía Nacional recuerda, después de este caso, que no se debe confiar en personas que no lleven ninguna acreditación, no acceder a peticiones como retirar objetos metálicos o abrir cajas fuertes, comprobar citas de este tipo con la propia compañía, sospechar de cualquier persona que amenace con cortar el servicio o el suministro si se niega la revisión ni pagar en el acto estos servicios. Por último, hacen énfasis en la importancia de avisar a la policía en caso de ser víctima y denunciar el propio hecho, además de aportar el mayor número posible de datos para facilitar la investigación.