Un ensayo internacional busca cambiar el tratamiento del cáncer cerebral más agresivo: el Hospital 12 de Octubre ya ha incorporado a más de 30 pacientes

El Hospital Universitario 12 de Octubre participa en un ensayo clínico internacional que podría marcar un antes y un después en el tratamiento del glioblastoma, el tumor cerebral más frecuente y uno de los más agresivos en adultos. La investigación busca comprobar si la combinación del tratamiento habitual con una innovadora tecnología basada en campos eléctricos y un fármaco de inmunoterapia es capaz de mejorar la supervivencia de los pacientes.

Se trata de un estudio de fase 3 en el que participan 93 centros hospitalarios de 12 países. Desde su puesta en marcha, en agosto del año pasado, el Hospital 12 de Octubre ya ha incorporado a más de 30 pacientes, consolidándose como uno de los centros con mayor participación en el ensayo.

El glioblastoma sigue siendo uno de los grandes desafíos de la oncología. A pesar de los avances logrados en otros tipos de cáncer, las opciones terapéuticas para este tumor apenas han cambiado en los últimos veinte años y el pronóstico continúa siendo muy desfavorable.

Los investigadores confían en que la combinación de campos eléctricos e inmunoterapia permita potenciar la respuesta frente al tumor y aumentar la eficacia del tratamiento estándar. Si los resultados del ensayo confirman esa hipótesis, esta estrategia podría convertirse en una nueva alternativa terapéutica para los pacientes diagnosticados con esta enfermedad.

El estudio representa una de las investigaciones internacionales más ambiciosas que se están llevando a cabo actualmente para combatir el glioblastoma y ofrece una nueva vía de esperanza para mejorar el tratamiento de uno de los cánceres con peor pronóstico.