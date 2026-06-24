La Comunidad de Madrid presenta su remodelación integral del estadio de Vallecas

Una de las principales intervenciones consiste en la construcción de una nueva grada en el fondo orientado hacia la calle Teniente Muñoz Díaz, donde actualmente no hay asientos. De este modo, ambos fondos dispondrían de graderíos simétricos volados, lo que permitiría reordenar la disposición del recinto mediante una ampliación aérea hacia la calle Payaso Fofó, sin alterar la huella actual del inmueble. La actuación contempla asimismo la creación de una amplia zona peatonal y la incorporación de un friso tecnológico alrededor de todo el perímetro interior.

La fachada se presenta como una doble piel ligera, translúcida y permeable que permitirá mostrar parte de la estructura original del edificio. El estadio figura en el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid con grado de protección parcial, circunstancia que garantiza la conservación de sus elementos esenciales y de su configuración arquitectónica. Se plantea también una reforma integral del interior que incluya el cambio de asientos y la actualización de pasillos y escaleras, junto a la mejora del resto de infraestructuras y servicios del campo. Además de la renovación de las instalaciones, se optimizaría su uso mediante una redistribución de los espacios para albergar las diferentes áreas del recinto, entre ellas, los vestuarios del primer equipo y del conjunto visitante, la sala de prensa y de trofeos, la zona mixta y el palco de honor. La propuesta también recoge la adaptación de dependencias para las distintas federaciones deportivas que desarrollan o puedan desarrollar su actividad en el estadio, así como la ampliación de los servicios disponibles para usuarios y espectadores.

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y PALCOS VIP

Asimismo, se aprovechará la parcela propiedad de la Comunidad de Madrid situada en la calle Arroyo del Olivar para la construcción de un edificio multifuncional con aparcamiento subterráneo. Esta nueva infraestructura estaría conectada directamente con el estadio, lo que contribuiría a ampliar los servicios del recinto deportivo. El objetivo es configurar un complejo que, además de albergar la actividad del Rayo Vallecano mientras el club así lo desee, pueda acoger otras iniciativas deportivas y sociales cuando no se celebren encuentros, convirtiéndose en un espacio para todos, especialmente para el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

El plazo estimado de ejecución de las obras es de 24 meses, sin incluir la construcción del futuro edificio multifuncional, y se prevé compatibilizar el desarrollo de las mismas con la actividad deportiva del recinto para minimizar cualquier afección a su funcionamiento. La inversión para esta intervención asciende a 60 millones de euros.