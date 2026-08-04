El paro aumenta en julio en Madrid, aunque la región mantiene el mejor dato para este mes desde 2008

El paro registrado ha aumentado en la Comunidad de Madrid en 3.822 personas durante el mes de julio, un 1,42% más que en junio, hasta situarse en 273.631 desempleados, según los últimos datos publicados este martes. A pesar del repunte mensual, el desempleo en la región continúa por debajo del registrado hace un año, con 2.245 parados menos que en julio de 2025, lo que supone un descenso interanual del 0,81%. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, la región perdió 25.808 cotizantes respecto al mes anterior. Sin embargo, en términos interanuales suma 132.261 afiliados más, un incremento del 3,5%, por encima de la media nacional.

La Comunidad reivindica el liderazgo en creación de empleo

El Gobierno regional pone el acento en la evolución anual de los datos y destaca que los 273.631 desempleados representan la cifra más baja para un mes de julio desde 2008 y el vigésimo octavo mes consecutivo con menos de 300.000 personas inscritas en las oficinas de empleo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recoge los datos y asegura a través de sus redes sociales que la región ha alcanzado la mayor cifra de personas trabajando en un mes de julio. Defiende además que Madrid concentra uno de cada cinco nuevos empleos creados en España durante el último año y resalta el crecimiento del número de trabajadores autónomos, que alcanza su segundo mejor registro histórico.

CEIM apunta a la temporalidad y al impacto de la regularización

Desde la patronal madrileña CEIM consideran que la campaña de verano ha dejado de ser un motor de creación de empleo y atribuyen parte de la evolución de los datos al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. Los empresarios madrileños sostienen que esta situación ha incrementado el peso de la contratación temporal, de los contratos fijos discontinuos y de la jornada parcial. CEIM reclama una rebaja de las cotizaciones sociales para favorecer el empleo indefinido a tiempo completo y defienden continuar desarrollando las medidas de la Estrategia Madrid por el Empleo.

CCOO reclama empleo de mayor calidad

CCOO por su parte, muestra su preocupación por el aumento del paro en un mes tradicionalmente favorable para el empleo y considera que refleja problemas estructurales del mercado laboral madrileño. El sindicato sostiene que la regularización de personas migrantes ha contribuido a sostener el empleo y la contratación y advierte de que persisten la brecha de género y el elevado peso de los contratos a tiempo parcial. Además, reclama a la Comunidad de Madrid una mayor apuesta por la formación y por sectores de mayor valor añadido, como la economía verde y las tecnologías digitales, para generar empleo más estable y de mayor calidad.