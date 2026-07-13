Una mujer herida grave tras un aparatoso accidente de coche en la entrada al metro de Begoña en Madrid

Un espectacular y violento accidente de tráfico registrado en el Paseo de la Castellana de Madrid ha terminado con un vehículo encajado en las escaleras de acceso a la estación de Metro de Begoña.

El siniestro, que tuvo lugar alrededor de la medianoche de este lunes a la altura del número 263 de la conocida vía madrileña, se produjo cuando dos turismos colisionaron en marcha.

Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los conductores perdió el control del coche, que se salió de la calzada y acabó precipitándose hasta quedar atrapado en la misma boca del suburbano.

Ante la magnitud del suceso, efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y de Samur-Protección Civil se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos.

Los bomberos tuvieron que emplear material especializado y realizar minuciosas maniobras de excarcelación para lograr liberar a los dos ocupantes del vehículo, que habían quedado atrapados en el interior del habitáculo.

Una vez rescatadas las víctimas, los efectivos procedieron a la retirada del automóvil mediante el uso de una grúa y llevaron a cabo trabajos de saneamiento para asegurar la estructura del acceso al metro, según ha detallado el jefe de guardia de Bomberos Madrid, Javier Ramos.

Preocupación por múltiples traumatismos

En el interior del turismo accidentado viajaban un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 40 años de edad.

Según informó el supervisor de Samur-Protección Civil, Abel Jimeno, el varón sufrió una fractura de tobillo y su estado clínico fue calificado como leve. Sin embargo, la mujer se llevó la peor parte del impacto al presentar lesiones de mayor importancia y múltiples fracturas. Las asistencias médicas mostraron especial preocupación por una posible fractura de pelvis, lo que motivó que su pronóstico fuera catalogado como grave.

Dada la cercanía del lugar del siniestro con el Hospital Universitario La Paz, el personal de Samur-PC trabajó de forma coordinada y a pie de calle con profesionales de dicho centro hospitalario, quienes no dudaron en acudir al auxilio de las víctimas.

Estos sanitarios colaboraron activamente en la estabilización de la herida más grave y acompañaron su posterior traslado en ambulancia.

Por su parte, la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo del atestado y ha abierto una investigación para esclarecer la dinámica del choque inicial entre los dos vehículos y determinar las causas exactas que desencadenaron este aparatoso accidente.