INCENDIOS FORESTALES

El Consejo de Ministros aprobará el martes el real decreto para calificar como "zonas gravemente afectadas" los territorios asolados por los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante la prensa en Navaluenga (Ávila) para informar sobre la evolución de los incendios que arrasan España.

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ondacero.es

Madrid |

El Consejo de Ministros aprobará el martes el real decreto para calificar como "zonas gravemente afectadas" los territorios asolados por los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este domingo que, si bien los equipos de extinción afrontan horas "muy complejas", la evolución está siendo muy positiva en el control de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo, con algunos focos ya "consolidados".

Sánchez, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado el puesto de mando avanzado en Navaluenga (Ávila), donde se coordina la gestión operativa del incendio en esta provincia que, junto con los fuegos de Madrid y Toledo, ha sido declarado emergencia nacional.

"Estamos pendientes, gracias a los efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil, de consolidar algunos espacios que parece que pueden haber ya sido consolidados y acabados esos incendios", ha explicado el presidente.

Además, en su intervención ha avanzado que este martes el Consejo de Ministros aprobará el real decreto que declarará zonas gravemente afectadas los territorios que están siendo asolados por las llamas.

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