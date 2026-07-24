Ayuso tilda de "mamarracho" al delegado del Gobierno, dice que "ignora" a Puente y el ministro responde: "Si hay una mamarracha en España, eres tú"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que la región se enfrenta al "peor" incendio de su historia y ha pedido centrarse en salvar vidas y dejar a un lado la trifulca política: "El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él", ha señalado.

Así lo ha apuntado en declaraciones en Cenicientos, donde se ha celebrado la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), y en las que ha reconocido en cualquier caso que la coordinación con el Gobierno está siendo "buena y absolutamente necesaria" porque hay tres comunidades autónomas afectadas con incendios con riesgo para la vida.

Enfadada con las críticas del delegado y de Óscar Puente

Al ser preguntada por las declaraciones del delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien ha señalado que la Comunidad debería explicar bien los fundamentos de su petición para declarar la situación operativa 3 de interés nacional, Ayuso ha arremetido contra quienes han cuestionado esta solicitud.

También, y preguntada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha cargado contra el PP por reclamar la ayuda de la UME para los incendios mientras recortan impuestos, ha afirmado: "Le ignoro". "Nosotros estamos solamente a reconocer a quien está ayudando, en buscar la colaboración de todos y después ya volveremos a la misma refriega de siempre", ha afirmado.

Y tras insistir en que hay que centrarse en salvar vidas ha defendido trabajar y dejarse de "estupideces".

Óscar Puente también responde a Ayuso

No ha pasado ni una hora cuando Óscar Puente ha vuelto a escribir en Twitter para responder a estas palabras de la presidenta madrileña. "De calentar el ambiente sabes mucho", comienza el tuit del ministro de Transportes, de cuya publicación también se desprende enfado y refleja el malestar presente entre el Gobierno y el Ejecutivo de la región.

"De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú", reza el mensaje completo de Puente.

Minutos después, el ministro ha vuelto a la carga en redes sociales, respondiendo sobre su mismo mensaje: "Firman pactos de gobierno en los que niegan el cambio climático. Reducen los servicios de prevención y extinción de incendios a la mínima expresión. Y después llaman pidiendo auxilio a ese gobierno al que insultan permanentemente y al que niegan toda legitimidad. Y nos piden que les asistamos sin rechistar. Nosotros sí cumplimos con nuestras competencias. Y eso es compatible con responderles como merecen. Y para los que dicen que no es el momento, les pregunto cuándo es el momento. Ya vivimos esto mismo el año pasado. Y en diciembre nadie se acuerda de nada. El momento es ahora. Cuando el monte arde".